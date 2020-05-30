وفاة حسن حسني.. "جوكر" الأدوار الثانية بالدراما المصرية

إسطنبول/ الخليج 365

توفى الفنان المصري الشهير حسن حسني، فجر السبت، عن عمر ناهز 89 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية بمصر، في بيان، الفنان المصري الذي وافته المنية، في أحد المستشفيات بالقاهرة.

وقال البيان: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير حسن حسني.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها "الأهرام" المملوكة للدولة، إن حسنى وافته المنية في مستشفى "دار الفؤاد" بالقاهرة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وسيتم الصلاة على جثمانه وتشييع جنازته في مقابر أسرته بطريق مصر- الفيوم، جنوب القاهرة.

وحسن حسني، مواليد عام 1931 بالقاهرة، وكان من أكثر الممثلين المصريين نشاطًا وحضورًا، حيث قدم نحو 400 عمل فني بين مسرح وسينما ودراما تلفزيونية.

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ولُقب حسن حسني في الوسط الفني، بـ"جوكر" الأدوار الثانية في الدراما، إذ أجاد لعب أدوار في مساحات فنية متباينة، بين الكوميديا والتراجيديا.

كما أطلق عليه النقاد عدة ألقاب، بينها "القشاش" نسبة إلى قطار متواضع التكلفة، يقف بجميع المحطات، نظرا لاتساع مشاركته في مئات الأعمال، ومع أجيال فنية مختلفة.

وكان من أبرز أعماله التلفزيونية، رأفت الهجان، وبوابة الحلواني، ورحيم، والأب الروحي، ومزاج الخير، وابن النظام، والزوجة الرابعة، واللص والكتاب، العار، وعفاريت السيالة، وأميرة في عابدين.

وفي السينما، شارك في أفلام الكرنك، وسواق الأتوبيس، والبريء، والهروب، وزوجة رجل مهم، وسارق الفرح، كما كان حاضرا في موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي بفيلم "خيال مآتة".

وفاز حسني بالعديد من الجوائز، بينها جائزة أحسن ممثل في مهرجان السينما الروائي عام 1993، وفي العام نفسه جائزة مماثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، كما تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي.

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