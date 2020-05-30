وفاة أحد قيادات الجيش السوداني بالخرطوم

الخرطوم / الخليج 365 كشف مصدر عسكري للأناضول فجر السبت عن وفاة قائد المنطقة العسكرية المركزية بالجيش السوداني اللواء الجمري محمود الجمري. ولم يعطي المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، تفاصيل اكثر عن سبب الوفاة. وتشمل المنطقة العسكرية المركزية كل وحدات القوات النظامية بالعاصمة السودانية الخرطوم وتضم المناطق العسكرية في الخرطوم والخرطوم بحري وام درمان، وهي مسؤولة عن تأمين العاصمة. ورجح المصدر صدور بيان صحفي من الجيش السوداني خلال ساعات.

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