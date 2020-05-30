عبر تطبيق "صحتي".. المملكة تطلق إجراء فحص فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

صرحت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إمكانية إجراء فحص فيروس كورونا من خلال حجز ميعاد على تطبيق صحتي الخاص بإجراء الفحص الشامل والموسع.

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وقالت وزارة الصحة السعودية بأن ذلك التطبيق هو خدمة تقوم بتقديمها الوزارة للكشف عن فيروس كورونا حيث يتم تقديم الخدمة للمواطن والمقيم بشكل مجاني من أجل الاطمئنان على صحتهم والكشف المبكر عن فيروس كورونا.

تطبيق صحتي خاص بتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة العربية السعودية كما يتيح إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية وأن يتم الحصول على عدد من الخدمات الصحية.

حيث يتم حجز موعد لإجراء الفحص وذلك بعد إجراء التقييم الذاتي لأعراض الفيروس مع متابعة الفحوصات الحيوية كما يتم استعراض ومشاركة الإجازات المرضية بما يتعلق بصحة الفرد والأسرة وزيادة الوعي الصحي.

أهم مميزات تطبيق صحتي: يتم حجز ميعاد لفحص فيروس كورونا. توجد خدمة الاستشارات عن بعد. يمكن البحث عن الدواء وأقرب الصيدليات. يتم عرض الإجازة المرضية. التعرف على الوصفة الإلكترونية. يمكن حجز مواعيد في مراكز الرعاية الأولية. ويتم إضافة وتسجيل التابعين. كما يتم تسجيل المؤشرات الحيوية. الحصول على نتائج الفحص المدرسي.