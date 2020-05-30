أمريكا تبحث استخدام لواء مساعدة أمنية فى تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في وقت متأخر الجمعة إن الولايات المتحدة تبحث الاستعانة بأحد ألويتها للمساعدة الأمنية في تونس وذلك وسط مخاوف بشأن نشاط روسي في ليبيا. وذكرت القيادة في بيان "مع استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع الليبي فإن القلق يزداد بشأن الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا". Advertisements

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