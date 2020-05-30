شهيد بذريعة «الدهس» قرب رام الله ومواجهات في كفر قدوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد شاب فلسطيني، مساء أمس الجمعة، برصاص جنود الاحتلال «الإسرائيلي» بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب رام الله، في وقت أصيب 5 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق جراء قنابل الغاز، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، خلال محاولاتها لقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي خرجت رفضاً لنية حكومة الاحتلال ضم أراض في الضفة المحتلة، فيما منعت قوّات الاحتلال المصلين من دخول المسجد الأقصى في القدس وأبعدت خطيبه الشيخ عكرمة صبري عن المسجد لمدة أسبوع بعدما اعتقلته لساعات، كما منعت مئات المصلّين من أداء صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي بالخليل.

وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مركبة كان يقودها الشاب الفلسطيني في منطقة واد ريا قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله ما أدى إلى استشهاده. وكان جيش الاحتلال قد زعم في بيان أن فلسطيني حاول دهس عدد من الجنود دون تسجيل أي إصابات بصفوفهم.

ومن جانبه، ذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن أعداداً كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بالتزامن مع توجه المصلين لمسجد عمر بن الخطاب لصلاة الجمعة الأولى منذ أكثر من 70 يوماً تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز التي تعمد الجنود إلقاءها داخل ساحة المسجد ما أدى الى إصابة العشرات من المصلين بالاختناق عولجوا ميدانياً. وأكد شتيوي وقوع مواجهات عنيفة جداً وغير مسبوقة بين مئات الشبان الغاضبين وجنود الاحتلال الذين استهدفوا الشبان بالرصاص المعدني ما أدى الى إصابة 5 منهم إصابات مختلفة عولجت ميدانياً من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني. وأشار شتيوي الى أن طبيعة المواجهات كانت غير مسبوقة لكثافة ما تم إطلاقه من قبل جنود الاحتلال من رصاص حي وعلى الجانب الآخر صمود الشبان الأسطوري الذي منع اقتحام الجنود للبلدة وأفشل كميناً لاعتقال الشبان.

من جهة أخرى، أفرجت قوات الاحتلال عن الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، بعد تسليمه قراراً بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع والعودة لمقابلة المخابرات «الإسرائيلية» خلال الأسبوع الحالي. وكانت قوات الاحتلال، قد منعت أمس، الصلاة في المسجد الأقصى، واعتقلت خطيبه الشيخ عكرمة صبري من منزله في مدينة القدس المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى إن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى بعد اقتحام منزله، فيما أكدت مصادر من أسرة الخطيب أن المخابرات «الإسرائيلية» اقتحمت منزل الشيخ في حي الصوانه وأبلغته أنه رهن الاعتقال، ونقلته إلى التحقيق في مقر شرطة «القشلة» غربي القدس.

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الى ذلك، تمكّن عشرات الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الابراهيمي، رغم المنع والإجراءات المشدّدة من الاحتلال، فيما صلّى الآخرون في الطرقات المؤدّية للمسجد. وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال منعت عشرات المصلين من الدخول للمسجد، بدعوى الحفاظ على سلامتهم من تفشي فيروس كورونا.

وندّد مدير المسجد الإبراهيمي، حفظي أبو سنينية، بإجراءات الاحتلال المشددة، مؤكداً أنها «تأتي ضمن مخططات السيطرة على المسجد وتحويله لكنيس يهودي».

ودعا أبو سنينية المصلين بالمسجد الإبراهيمي إلى الرباط وشد الرحال، لحمايته من الأطماع «الإسرائيلية».

(وكالات)