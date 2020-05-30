شغب ونهب في مينابوليس الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الحرس الوطني الأمريكي، أمس الجمعة، 500 من عناصره في مدينة مينابوليس، بولاية مينيسوتا، بعدما استدعتها السلطات لإعادة الهدوء إلى المنطقة بعد ليلة ثالثة من الاضطرابات، شارك فيها آلاف المتظاهرين، إثر مقتل مواطن من أصول إفريقية خلال توقيفه من الشرطة، واستخدامها العنف معه.

وأفاد بيان عسكري بأن أفراد الحرس الوطني في ولاية مينيسوتا «يقدّمون دعماً للسلطات المدنية خلال الفترة التي يُطلب منهم ذلك فيها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات».

وتابع البيان، أن أفراد الحرس شاركوا ليلاً في مهام مع الدفاع المدني ضد «الاضطرابات المدنية». واستمروا في الوصول إلى المدينة حتى الصباح الباكر، ليصل عددهم إلى 500.

جاء ذلك بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات ضد الشرطة، لليوم الثالث. وأحرق متظاهرون مركزاً للشرطة في مينابوليس. وساعد آلاف المتظاهرين في إضرام الحريق في الأحياء الشمالية للمدينة، بعدما اقتحم بعضهم الحواجز التي نصبت لحماية المبنى، وحطموا زجاج نوافذ المبنى. وقالت قوات الأمن إن الشرطة أخلت المكان. وكانت أغلبية التظاهرات سلمية في البداية. وأقامت قوات الشرطة سلاسل لاحتواء الحشود. وجرت صدامات، وعمليات نهب في 30 محلاً تجارياً، وأضرمت حرائق، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

وأفرجت شرطة مينابوليس عن مراسل شبكة «سي.إن.إن» بعد ساعة من احتجازه، واقتياده مكبل اليدين مع طاقم التصوير أثناء تغطية حية للاحتجاجات. وتحدثت شرطة مدينة سانت بول، عن أضرار، وسرقات.

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وأشعلت الاحتجاجات وفاة جورج فلويد، الأربعيني ذي الأصول الإفريقية، بينما كانت الشرطة تحاول توقيفه، واستخدمت العنف، وعاملته بخشونة، وفق ما يظهر فيديو للحادثة انتشر على نطاق واسع، وظهر فيه شرطي على الأرض واضعاً ركبته على رقبته لدقائق. وفصل الشرطيين المشاركين في التوقيف، وفتحت السلطات تحقيقاً. وأعلن المدعى العام في مينيسوتا توجيه تهمة القتل العمد لشرطي متورط بالحادث.

وعبّر الرئيس دونالد ترامب عن استيائه عندما شاهد الفيديو، ووصف الحادثة بأنها «دنيئة ومفجعة». وصرحت الناطقة باسمه بأن الرئيس أجرى اتصالاً هاتفياً للتأكد من أن التحقيقات تتقدم بسرعة، مشددة على أنه «يريد تحقيق العدالة».

وقال الرئيس السابق باراك أوباما في بيان: « يجب ألا يعتبر هذا أمراً عادياً في أمريكا 2020، ولا يمكن أن يكون عاديا». وأضاف: «إذا أردنا أن يكبر أولادنا في بلد يكون على مستوى أعظم قيمه، بإمكاننا ويجب علينا القيام بما هو أفضل».

وطالب فيلونيز فلويد، شقيق المتوفى، بإنزال عقوبة الإعدام بالمسؤولين عن موت شقيقه. وأضاف: «ضاق ذرعي برؤية الرجال السود يموتون».

من جهته، قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، إن كثيراً من الكنديين يتابعون الشغب في الولايات المتحدة بشعور الصدمة، والرعب. وقال للصحفيين: «العنصرية ضد السود، العنصرية، حقيقية. إنها في الولايات المتحدة لكنها أيضاً في كندا».(وكالات)