ترامب يهدد الصين.. وينهي علاقة واشنطن بـ«الصحة العالمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية؛ بسبب سياستها في مواجهة تفشي وباء «كورونا»، وشن هجوماً عاصفاً على الصين، واتهمها بالتحكم في المنظمة الدولية، والتسبب في جائحة عالمية، بعد تغطيتها على تفشي فيروس في ووهان، ونسف أيضاً المعاملة الخاصة لهونج كونج؛ بسبب الصين.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: إنه وجه بحماية المستثمرين والشركات الأمريكية من انتهاكات الصين التي اتهمها ب«التجسس» طوال سنوات؛ لسرقة اختراع الولايات المتحدة. وقال ترامب: «سنبدأ إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونج كونج، وسنفرض عقوبات على مسؤولين فيها».

من ناحية اخرى اتهم موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب «بتمجيد العنف»، وألحق بتغريدة له تتعلق بالاضطرابات في منيابوليس، تنبيهاً يفيد بأن الموقع يخلي مسؤوليته عن التغريدة التي قال إنها تنتهك قواعده. وكتب ترامب في تغريدته «هؤلاء الرعاع يشوهون ذكرى جورج فلويد، ولن أسمح بحدوث ذلك. تحدثت للتو مع الحاكم تيم والز، وأخبرته أن الجيش معه قلباً وقالباً. سنسيطر على أي صعوبة لكن عندما يبدأ السلب والنهب يبدأ إطلاق الرصاص. شكراً لكم». والآن لم يعد ممكناً قراءة رسالة ترامب من دون الضغط على تنبيه يقول «هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر المتعلقة بتمجيد العنف». لكن «تويتر» قرر أن بقاء هذه التغريدة متاحة قد يكون في المصلحة العامة».