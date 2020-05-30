شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تُسرّع العودة للحياة الطبيعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سرّعت أوروبا، أمس الجمعة، وتيرة رفع إجراءات العزل المفروضة؛ للحدّ من تفشي فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19) وأعلنت العديد من دول القارة استئناف الأنشطة الرياضية الجماهيرية، وسمحت النمسا للمسلمين بأداء الصلوات الجماعية في المساجد، بيد أن خبراء أمريكيين حذروا من ارتفاع حصيلة الوفيات مجدداً، فيما تفاقمت الإصابات والوفيات في دول أمريكا اللاتينية، وسجلت روسيا وباكستان عدداً قياسياً في الوفيات، فيما شهدت إيران والهند رقماً قياسياً في الإصابات.

تواصل أوروبا التي تضررت كثيراً؛ جرّاء الوباء مع 175 ألفاً و760 وفاة من أصل أكثر من مليوني إصابة، تخفيف إجراءات العزل بعد أن سجّلت تباطؤاً في تفشي الفيروس. وتبقى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مغلقة، فيما يُعاد فتح حدوده الداخلية بشكل غير منظّم.

فتح المساجد في النمسا وتركيا

وبدأت النمسا، أمس الجمعة، مرحلة جديدة من تخفيف قيود الإغلاق، تشمل: إعادة فتح الفنادق والمنشآت السياحية ومراكز اللياقة البدنية وتخفيف القيود المفروضة على التجمعات؛ وتنهي المرحلة الجديدة قيود غلق الفنادق، وتسمح بإعادة فتح المعسكرات والمخيمات وأماكن قضاء العطلات وحمامات السباحة ومنتجعات الاستجمام؛ إيذاناً ببدء تنشيط حركة السياحة الداخلية مجدداً.

وأعلنت الهيئة الإسلامية في النمسا أنها سمحت اعتباراً من أمس الجمعة بأداء الصلاة في المساجد في عموم البلاد من جديد؛ بعد أن تم تعليقها في مارس/‏آذار الماضي. وقالت أنه لن يكون هناك أي تحديد لعدد المصلين. وأشارت إلى أنه سيسمح للمصلين بإزالة كمامات الفم والأنف أثناء أداء الصلاة؛ لكن مع التقيد بإبقاء مسافة متر واحد بينهم. كما أعلنت تركيا عن فتح جزئي لمساجدها.

فرنسا

سمحت الحكومة الفرنسية بإعادة فتح المتاحف والحدائق والباحات الخارجية للمقاهي والحانات والمطاعم. وسيتمكن السكان من التنقل إلى مسافة أكبر من مئة كيلومتر من منازلهم، إلا أن المواقع الأيقونية الشهيرة في باريس؛ مثل: (برج إيفل ولوحة الموناليزا وقصر فرساي) ستظل مغلقة أمام الرواد.

إسبانيا

أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا أن معظم المناطق الإسبانية ستتقدم يوم الاثنين المقبل باستثناء (مدريد) و(برشلونة) وبعض المدن الأخرى إلى المرحلة الثانية من مراحل تخفيف القيود؛ بسبب جائحة فيروس «كورونا». وقال في مؤتمر صحفي بقصر (لا مونكلوا) الرئاسي، إن 70 في المئة من المواطنين في إسبانيا؛ أي نحو 32 مليون شخص سيبدأون المرحلة الثانية بينما سيبقى 30 في المئة منهم في المرحلة الأولى، وينتقل 45 ألف مواطن ممن يقطنون في بعض الجزر الإسبانية إلى المرحلة الثالثة والأخيرة في الخطة التدريجية نحو العودة إلى «الحياة الطبيعية».

استئناف الدوريات

وتستأنف أوروبا مبارياتها لكرة القدم. فقد أُعلن عن استئناف الدوري الإنجليزي لكرة القدم في 17 يونيو/‏حزيران كذلك الدوري الإيطالي في 20 يونيو. وسيأتي ذلك بعد أيام من استئناف الدوري الإسباني 8 يونيو. وقررت بولندا السماح بعودة جزئية للجماهير إلى استادات كرة القدم اعتباراً من 19 يونيو المقبل؛ بحيث يشكل الحضور 25% فقط من السعة الاستيعابية للاستاد. وكانت ألمانيا أول دولة أوروبية استأنفت مباريات كرة القدم في منتصف مايو/‏أيار، واستأنفت بطولتها للنساء أمس الجمعة.

الولايات المتحدة

وسجّلت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً جرّاء الوباء (أكثر من 1,7 مليون إصابة)، حصيلة وفيات يومية لا تتعدى ال700 على مدى ثلاثة أيام؛ لكن عدد الوفيات عاود الارتفاع الأربعاء والخميس مع تسجيل على التوالي 1401 وفاة، و1297 وفاة. وتجاوزت البلاد عتبة المئة ألف وفاة.

وتوقعت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي.دي.سي)، أمس الجمعة، أن يصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 134 ألفاً بحلول 20 يونيو/‏حزيران المقبل. وقالت المراكز «تشير التوقعات الوطنية إلى أن معدل الزيادة في الوفيات التراكمية ل(كوفيد 19) مستمر في الانخفاض».

وشددت المراكز على أنه «نظراً لأن العديد من المجتمعات يتم إعادة فتحها استراتيجياً، فمن المهم للجميع العمل معاً؛ لمواصلة الجهود لمنع انتشار الفيروس في المجتمع».

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة «حزينة للغاية»؛ بعد أن تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا فيها 100 ألف وفاة، وهو رقم سبق أن توقعته الجهات الرسمية في البلاد.

Advertisements

و بدأت واشنطن أمس الجمعة، رفع القيود.لكن حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو قال أن مدينة نيويورك لا تزال غير آمنة لإعادة فتحها واستئناف الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الأخرى.

البرازيل

سجّلت أكثر من ألف وفاة خلال ال24 ساعة، لليوم السادس على التوالي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 26 ألفاً و754. وأحصت البلاد أيضاً عدداً قياسياً من الإصابات خلال يوم (26417) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات نحو 440 ألفاً.

وتترافق الأزمة الصحية أحياناً مع أزمة غذائية، كما يحصل في شمال شرق البلاد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة: إن 14 مليوناً باتوا على حافة الجوع في أمريكا اللاتينية؛ بسبب تفشي كورونا.

وسجّلت تشيلي والبيرو أعداداً قياسية جديدة، الأولى من حيث الوفيات والثانية من حيث الإصابات.

وهناك دول أخرى تسيطر على الوضع أكثر على غرار بوليفيا (نحو 300 وفاة و5400 إصابة)،.

آسيا

وأُطلق في آسيا إنذاران بشأن موجة إصابات الثانية، فقد أعادت كوريا الجنوبية أول أمس الخميس فرض قيود في وقت كانت تستعيد الحياة الطبيعية. وبعد ارتفاع عدد الإصابات الخميس، أُغلقت الحدائق والمتاحف لأسبوعين، وتم تقليص عدد التلاميذ في الصفوف في منطقة العاصمة سيؤول. وتراجع عدد الإصابات الجديدة، أمس الجمعة، إلى 58 بعد تسجيل 79 إصابة في اليوم السابق، في أعلى حصيلة إصابات يومية في قرابة الشهرين.

من جهتها، ستعيد سريلانكا اعتباراً من الغد الأحد فرض تدابير عزل، بعد تسجيلها أكبر حصيلة إصابات يومية معظمها في صفوف الوافدين من الخارج.

روسيا

وأعلنت روسيا، أمس الجمعة، عن تسجيل 232 حالة وفاة جديدة بكورونا ، في أكبر حصيلة للضحايا منذ تفشى الجائحة في روسيا. وارتفع عدد الوفيات بذلك إلى 4374 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 387623 حالة بعد تسجيل 8572 إصابة جديدة.

الصين والهند

وأعلنت الصين، أمس الجمعة، عن صفر إصابات وصفر وفيات. وذكرت السلطات الصحية أنه لا يزال هناك 70 شخصاً يخضعون للعلاج بالمستشفيات، .

وأعلنت وزارة الصحة الهندية الجمعة عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار كورونا إلى 4706 حالات فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 165799 حالة.

إيران وباكستان وأفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الايرانية الجمعة تسجيل 2819 إصابة جددة بفيروس كورونا، في أعلى عدد إصابات منذ شهرين. وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 146668 إصابة والوفيات إلى 7677 حالة.

أعلنت باكستان وأفغانستان الجمعة عن ارتفاع حصيلة جائحة كورونا إلى 64028 حالة، و13036 حالة في البلدين على الترتيب.(وكالات)