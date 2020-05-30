شكرا لقرائتكم خبر عن عملية عسكرية للجيش الليبي تقضي على العشرات من عناصر ميليشيات الوفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الليبى،أمس الجمعة ضبط 6 سيارات مسلحة ومدرعة تابعة للأتراك ولميليشيات الوفاق، ومقتل العشرات من عناصر المليشيات والمرتزقة، وإلقاء القبض على 17 آخرين خلال عملية عسكرية،فيما تجددت الدعوات الدولية للامتثال لحظر تدفق السلاح الى ليبيا ووقف تصدير المرتزقة ،حيث دعت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتثال للحظر، و«وقف دعم أطراف الصراع، وسحب جميع المرتزقة»،بينما حذرت روسيا،من تدهور الأوضاع في ليبيا، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار معطل بالكامل ويتهاوى.

وكانت مقاتلات الجيش ،استهدفت أمس، مواقع لميليشيات الوفاق في محور أبوقرين شرق مصراتة.

وتم تبادل القصف المدفعي في وادي الربيع بين الجيش وفصائل الوفاق بعد محاولتها الهجوم على تمركزات الجيش بالمنطقة الواقعة جنوب شرق طرابلس، مع استمرار وصول تعزيزات الدعم لقوات الجيش من قاعدة الجفرة.

واشنطن تدعو إلى وقف دعم أطراف الصراع

إلى ذلك ،دعت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتثال لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، و«وقف دعم أطراف الصراع، وسحب جميع المرتزقة».

جاء ذلك في كلمة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في جلسة إحاطة بمجلس الأمن ، أمس الأول الخميس، إذ طالبت كرافت الجهات الخارجية بالتوقف عن تأجيج الصراع، حسب بيان البعثة الأمريكية لدى المنظمة الأممية على موقعها الإلكتروني.

وقالت إن الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا على المدى الطويل، مضيفة أن هذا الهدف يتطلب جهدا مستداما من الأمم المتحدة، ودعما ثابتا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما أعربت عن تقدير بلادها لعملية «إيريني» الأوروبية الهادفة إلى تنفيذ القرار الأممي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

موسكو : وقف إطلاق النار يتهاوى

بدورها ،حذرت روسيا، أمس ، من تدهور الأوضاع في ليبيا، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار معطل بالكامل ويتهاوى.

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وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، أمس ، أن الدعم الخارجي لأطراف الأزمة في ليبيا غيرت توازن القوى، قائلة «هذا ليس مجرد وضع صعب في ليبيا، نلاحظ أنه لا يزال يتدهور. هذا تدهور للوضع العسكري السياسي في ليبيا، وقد أحبطت الهدنة التي أعلنت في يناير من هذا العام أخيراً.. القتال كما تعلمون قد استؤنف بالكامل».

وأضافت زاخاروفا، المزيد من التأخير في الأزمة في ليبيا يهدد بعواقب وخيمة «نحن مقتنعون بأن إطالة أمد الأزمة الحالية، ووصفها بأنها أزمة نظامية، يهدد ليبيا وشعبها الذي عانى طويلاً عواقب وخيمة».

توافق مصري قبرصي على «برلين»

من جهة أخرى، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس قبرص نيكول آنستسيادس، أمس، تطورات الأوضاع الليبية.

ووفقاً للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، توافق الرئيسان على تكثيف التنسيق في هذا الصدد، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة، وكذلك تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

وأكد المتحدث أن الاتصال تناول التباحث حول بعض القضايا الإقليمية، وكذلك تعزيز التعاون المشترك على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وفي ما يخص بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، شهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال أمن الطاقة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أشاد الرئيس القبرصي بالدور الحيوي والثقل السياسي لمصر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وكذا التجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

إدانة ل«مجزرة» المهاجرين في مزدة

ودان سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند، عملية القتل المأساوية ل 30 مهاجراً في مزدة، وإصابة عدد آخر، معظمهم من بنجلاديش، على خلفية وفاة أحد تجار البشر.(وكالات)