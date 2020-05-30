وفاة عميد البشرية عن 112 عاماً بعد صراع مع السرطان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي بوب ويتون، عميد البشرية وفق موسوعة «جينيس»، بعد صراع مع مرض السرطان في بريطانيا عن عمر 112 عاماً، كما أكدت عائلته أمس الأول الخميس.

وأوضحت العائلة أن ويتون وهو مدرس سابق ومهندس من مقاطعة هامبشير في وسط إنجلترا، توفي أثناء نومه في منزله صباح أمس الأول الخميس.

وحاز ويتون لقب أكبر رجل في العالم في فبراير الماضي بعد وفاة حامل اللقب السابق الياباني شيتيتسو واتانابي.

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وقالت أسرة الراحل في بيان «بأسف شديد، تعلن عائلة ويتن وفاة حبيبنا بوب ويتن. لقد كان قدوة لنا، كان لديه العديد من الصداقات وكان يكتب مواضيع مرتبطة بالسياسة والبيئة وميادين أخرى حتى وفاته. كما أنه يهتم كثيراً بالبيئة».

ولد ويتون في يوركشير في شمال إنجلترا في 29 مارس 1908 وكان واحداً من سبعة أطفال، ولديه ثلاثة أولاد وعشرة أحفاد و25 من أبناء الأحفاد.

وحصل على لقب أكبر رجل في العالم بعد أن قام روبرت يونج، استشاري أمراض الشيخوخة في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بالتأكد من وثائق ولادته بعد وفاة واتانابي في وقت سابق من هذا العام.