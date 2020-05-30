لغة اصطلاحية صعبة في لعبة النقود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظر إلى المالية الدولية غالباً على أنها طلاسم، حكر على قلة من محترفي المضاربات على مختلف العملات، وحفنة من رجالات البنوك المركزية، ويكمن بعض السر في الاستخدام المتخصص للغة التعامل اليومية، مثل «حقوق السحب الخاصة - الأسعار المشتقة - أسعار التحويل - الملاجئ الضريبية»، وغيرها، وتبدو معظم هذه المصطلحات مباشرة، إلا أن مدلولاتها غامضة، ويشق كثيراً على القارئ أن يجد نفسه مضطراً لبذل جهد في تعلم لغة ملغزة.

يرمي روبرتس ألبير في كتابه «لعبة النقود» إلى كسر حاجز تلك اللغة الاصطلاحية، ويقدم القضايا الفنية بطريقة مباشرة، مع الإقلال قدر الإمكان من استخدام المصطلحات، ويبسط المفاهيم باستخدام اللغة العادية، ويضع تفسيرات للاختلافات في الرؤى بين الخبراء، ويشير إلى أن تقلبات أسعار الصرف حتمية، لأن السياسات الاقتصادية الوطنية تتباين، وتتصارع أسعار الفائدة، هذه التقلبات حادة وأكبر من أن تفسرها التباينات في المستويات النسبية للأسعار الوطنية، ففي أحيان يكون الدولار مقوماً بأقل من قيمته بكثير، وفي أحيان أخرى يكون مقوماً بأعلى من قيمته بكثير، هذا التذبذب يعبر عن انتقال النظام النقدي الدولي من التمركز في الولايات المتحدة إلى نظام أكثر لا مركزية.

يشير الكتاب إلى أن فترة السبعينات من القرن الماضي كانت أكبر فوضى شهدها العالم، فتعويم أسعار الصرف، على الرغم من أنه لم يكن كارثة آنذاك، كما توقع النقاد، إلا أنه أثبت أنه ليس العلاج السحري، كما تشدق الداعون إليه، إذ لم تتحقق التعديلات الطفيفة التدريجية التي تنبأ بها مؤيدو تعويم أسعار الصرف، بل كانت التقلبات في الأسعار أعنف، وكان الهامش الذي تتقلب فيه أكبر مما كان متوقعاً، وسيظل السؤال قائماً عما إذا كانت هناك علاقة وثيقة بين التضخم، وإعادة ترتيب العلاقات المالية بين الدول الكبرى.