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إنقاذ ثعلب علق رأسه في إطار سيارة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجد ثعلب نفسه عالقاً في إطار سيارة، لم يستطع بعدها التحرك إلا بعد تدخل عناصر الإطفاء جنوبي العاصمة البريطانية لندن.

ووفق ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، فإن الثعلب جرى رصده في حديقة طريق أديسكومب كورت في كرويدون، جنوبي لندن. ودخل الثعلب إلى منطقة يجري فيها تخزين إطارات احتياطية، قبل أن يجد نفسه عالقاً داخل أحدها.وحاول الحيوان تحرير نفسه بكل ما أوتي من قوة، لكنه فشل، ما دفع أشخاصاً إلى الاتصال بالجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات.

وقالت كريستي المسؤولة في الجمعية، «كان الثعلب حزيناً وخائفاً، حاول تحرير نفسه من دون جدوى.. كنت أعرف أن علينا التصرف بسرعة».

وأضافت «كانت رقبته متورمة.. لحسن الحظ دخلت فرقة إطفاء لندن على الخط واستخدمت معداتها لتقطيع الإطار، وتحرير الثعلب».

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