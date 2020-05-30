مستشفى العين يستقبل مرضى «كورونا» بكوادر مؤهلة ورعاية فائقة

يعمل خط الدفاع الأول في مستشفى العين كفريق واحد في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وفقاً لأحدث المستويات العالمية، وبروح معنوية عالية، ودافع قوي منبعه الحب والرغبة في رد الجميل للوطن، وتلبية ندائه حيث تتكاتف الكوادر الطبية والتمريضية وموظفو المختبرات والاستقبال وتتدافع للحضور على رأس العمل، حتى خارج أوقات الدوام. وتقف الكوادر الطبية في المستشفى من دون أن يشعروا بالوهن، حيث أكدوا ل«الخليج» أن الجميع لم يعودوا يهتمون بمدة العمل، والتركيز منصب على إنجاز المهام، وإن استغرق الأمر أوقاتاً طويلة. مشيرين إلى الحافز الداخلي للعطاء وبذل المزيد من الجهد بسعادة واطمئنان في سبيل الوطن الذي لم تدخر قيادته الرشيدة، حفظها الله، مالاً أو جهداً من أجل صحة المجتمع. وكشفت الجائحة، بالرغم من حداثة العهد بها في الدولة، عن مدى جاهزية خط الدفاع الأول للتعامل مع حالات الإصابة، وهو ما انعكس على آليات العمل في المستشفى، بدءاً بالاستقبال، مروراً بمراحل الفحوص والعلاج، وانتهاء بالعزل والشفاء ومغادرة المستشفى، وهو ما جاء نتاج متابعة مستمرة من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» التي سخرت كل إمكاناتها لتدريب الكوادر وتأهيلها عبر الدورات والورش التدريبية للتعريف بأعلى طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية لجميع منتسبي خط الدفاع الأول وآليات العمل، لضمان سلامتهم وسلامة المرضى.



دوافع وطنية ورغبة شخصية



«لا نلتزم بساعات العمل بل نسعى لمواصلتها، حتى إنجاز المهام المطلوبة، وذلك ليس بأوامر أو تعليمات، وإنما برغبة شخصية ودوافع وطنية وإنسانية». عبارة بدأت بها، آمنة جفال، مديرة المختبر الطبي بالإنابة، التي أكدت أن أزمة «كوفيد - 19» كشفت مدى جاهزية مستشفى العين وقدرة كوادره، على التعامل مع مختلف الظروف، وإن كان وباء لم نعهده من قبل. مشيرة إلى أن جميع الموظفين على أهبة الاستعداد للعودة مجدداً للعمل وبصدر رحب، ورغبة وعطاء.

وقالت: اختلفت نوعية الخدمات المقدمة في مختبرات المستشفى، بعد تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة ب«كورونا»، بحيث تتناسب مع حالات المرضى، من حيث طبيعة التحاليل الطبية التي تجرى وزادت، لتشمل المسح من الأنف أو الفم، فضلاً عن الفحوص الأخرى التي كانت تجرى سابقاَ. مشيرة إلى أن هذه النوعية من الفحوص يتعامل معها بدقة ومهارة عالية، حيث تنقل بأنبوب الفحص الذي يحتوي على وسط زراعي مناسب للاحتفاظ بالفيروس، حتى نقله للمختبر الذي يعمل على مدار الساعة.

وأضافت: نسعى جاهدين في المختبر إلى إنجاز أكبر عدد ممكن من عينات المسح التي تصل، وإنجاز المهمة بأقل وقت ممكن، لأهداف عدة، منها الكشف عن حالات المرضى الذين تحسنت أوضاعهم الصحية، ولا تتطلب الرعاية الصحية في المستشفى، وكل ما يحتاج إليه الانتقال إلى الحجر، ليتسنى توفير سرير لغيره ممن يحتاجون إلى رعاية.

وقالت: نحن في المختبر نقف مباشرة في مواجهة الفيروس، حيث إن بعض العينات تكون إيجابية، وهو ما يجعلنا نتبع إجراءات وقائية واحترازية عالية جداً.

400 فحص يومياً



وأشارت إلى أن المختبر يتضمن أحدث أجهزة الفحوص الطبية. كما يجري تحديثها باستمرار. وعمل فحوص دورية جديدة للتقييم، بحيث نحصل على أدق الأجهزة. مشيرة إلى إجراء الفحص المخبري على 300 إلى 400 عينة يومياً، تتطلب كل واحدة منها خطوات عمل دقيقة جداً، ومراحل تصل مدة كل منها إلى ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات.

وعن نتائج الفحوص الإيجابية، قالت نشعر بنوع من الأسى، ونتمنى لو أن صاحب العينة كان التزم بتعليمات البقاء في المنزل، واتباع الإجراءات الوقائية. فيما تغمرنا السعادة عندما تظهر نتائج سلبية، داعية الجميع للتعاون والالتزام.

وثمّنت الدعم الكبير الذي تلقاه خط الدفاع الأول من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».



مسؤولية مضاعفة



وقالت الدكتورة نورة الشيباني، أخصائية طب طوارئ في المستشفى: أشعر بالفخر لانتمائي إلى خط الدفاع الأول، ووجودي في مستشفى العين.

وقالت الآن دورنا الفعلي في الميدان نحن أطباء الطوارئ، التعامل المباشر مع المرضى المصابين بفيروس «كورونا» مع أخذ كل عوامل الأمان والسلامة للكوادر الطبية. مشيرة إلى وجود خطط وآليات يعمل الجميع ضمن إطارها.

وأضافت أن طبيب الطوارئ مؤهل للتعامل مع المرضى المصابين بالأمراض المعدية بشكل عام، كما دربتنا الإدارة وأهّلتنا للتعامل مع المصابين، بحيث يحظى المريض بالرعاية اللازمة والمتكاملة.

وأشارت إلى جاهزية خط الدفاع الأول، بالإمكانيات والأجهزة الحديثة. مؤكدة أن انتشار الجائحة أسهم في إكساب الكوادر الطبية خبرات عالية، بالورش التدريبية، وحرص الإدارة على إطلاعهم على نتائج أحدث البحوث والدراسات العلمية.

وقالت إن أزمة كورونا أسهمت في إثراء خبراتنا الميدانية والمهنية والعلمية والإنسانية، حيث نأخذ في الحسبان مراعاة جوانب عدّة خلال التعامل مع المصاب، أهمها العامل النفسي للمريض، حيث إن بعضهم يتملكه الشعور بالخوف، ما يجعلنا نهتم باحتواء المريض نفسياً وطمأنته.

وقالت: أحمد الله أننا نعيش في دولة أنعم الله على شعبها بقيادة حكيمة وواعية وتسعى لتوفير أعلى درجات الصحة والسلامة لكل من يقيم على أرضها.



توصيل الأدوية للمنازل

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وقالت نوف الشامسي، صيدلانية: منعنا الآن قدوم المراجعين لتسلم الأدوية من المستشفى، حرصاً على صحتهم، حيث يتواصل الطبيب مع المريض هاتفياً، ويكتب الوصفة الطبية له، التي تندرج إلكترونياً في الصيدلية، فنتواصل مع المريض، ونتأكد من هويته وحالته الصحية، ثم نسلمها إلى شركة محددة لتوصيلها إلى منزله.

وأضافت أما المرضى المرقدون لتلقي العلاج بسبب إصابتهم بفيروس «كورونا» فنحضر الأدوية بالصيدلية الداخلية، لتتولى الممرضات تقديمها لهم، ضمن إجراءات احترازية. لافتة إلى تعقيم الصيدلية المتواصل، والالتزام بالتباعد.

ضرورة الالتزام



وفي الواجهة الأمامية، يؤدي علي الأحبابي، ضابط إدخال مرضى دوره في استقبال المصابين بالفيروس، بعد خطوات يتبعها، تبدأ بخلع الملابس وارتداء الزي الخاص بالمستشفى، والقفازات، ووضع الكمامات، والجلوس خلف حاجز زجاجي، حتى ينتهي عمله.

وقال: نضطر أحياناً للتعامل المباشر مع المرضى، فنترك مسافة كافية. مشيراً إلى أن موظفي الاستقبال، لا يقتصر دورهم على إدخال المرضى وتسجيل بياناتهم، بل يمتد الأمر في ظل الأزمة الحالية، إلى تقديم الدعم النفسي للمريض. وشدد على ضرورة الالتزام حتى نعود لحياتنا الطبيعية ونلتقي أهلنا.



واجب وطني



فيما أكدت الممرضة فاطمة الشامسي، رئيسة وحدة الباطنية، أنها لو لم تكن ممرضة على رأس عملها، لكانت متطوعة في المستشفى، لما يحتمه الواجب الوطني والإنساني من تقديم الدعم والمساعدة للدولة التي لم تدخر قيادتها الرشيدة جهداً في توفير الرفاهية لشعبها. ولو علم الناس بالسعادة التي تغمرنا، خلال أوقات العمل التي نرد فيها الجميل للوطن، ونخدم المجتمع والإنسانية، لتمنوا أن يكون معنا. وأضافت: نحرص في مستشفى العين على تقسيم الفرق التمريضية، بحيث نضمن توازن مهارات الموظفين الذين يوزعون على الأقسام، بحيث يحظى جميع المرضى بالرعاية الكاملة. حيث بمجرد استقبال المريض الذي كشفت نتيجة فحص المسح إصابته بالفيروس، نقيّم حالته، ومدى الرعاية التي يحتاج إليها، وبناء عليها تتبع خطوات العمل. وذكرت أن بعض الحالات تتطلب تواصلاً مباشراً مع المريض، حيث نحتويه نفسياً ونطمئنه ونحيطه بكل سبل التواصل مع الأهل، والترفيه والترويح عن النفس.



خدمات خاصة للمسنين والمقعدين



أشارت الممرضة فاطمة الشامسي، رئيسة وحدة الباطنية إلى وجود آلية خاصة للتعامل مع المسنين والمقعدين، تتمثل بإحاطتهم برعاية واسعة جداً واهتمام كبير.

ولفتت إلى أن قسم الأمراض المعدية بالمستشفى ينظم محاضرات وورشاً مستمرة للممرضين تستهدف تطوير مهاراتهم وخبراتهم، ومستويات تأهيلهم في التعامل مع المرضى، وغرس دوافع نفسية وتحفيز الموظف، وهو ما أسهم في تقوية عزيمتنا وشحذنا المتواصل بالهمة.

وناشدت الجميع أخذ الأمور على محمل الجد والالتزام بالبقاء في منازلهم، لتجنب الإصابة.