المستشفيات الأمريكية توقف استخدام عقار روّج له ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقفت المستشفيات الأمريكية استخدام عقار لعلاج الملاريا، روج له الرئيس دونالد ترامب على أنه علاج لمرض كوفيد-19.

وأعلنت عدة مستشفيات كانت أبلغت رويترز على مدى الشهرين الماضيين أنها تستخدم «هيدروكسي كلوروكين» كثيراً لعلاج مرض كوفيد-19 أنها أوقفت استخدامه،بعدما أشارت عدة دراسات إلى عدم فعاليته وأنه قد يسبب مخاطر كبيرة.

وقالت شركة فيزينت التي تشتري الأدوية لنحو نصف مستشفيات الولايات المتحدة إن طلبيات هذا العقار انخفضت إلى عشر ما كانت عليه خلال ذروة التفشي في نهاية مارس/‏آذار. وكان ترامب مؤيدا قويا للعقار ووصفه بأنه يستطيع «تغيير قواعد اللعبة». وقال في وقت لاحق إنه يتناوله ليحمي نفسه من العدوى.

على صعيد آخر، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ،أمس الجمعة، إنها ستطلب استيراد عقار «ريمديسيفير» الذي تنتجه شركة «جيلياد ساينسز» الأمريكية لعلاج المصابين ب«كوفيد-19 ».وقالت إن وزارة سلامة الأغذية والعقاقير لابد أن توافق على استيراد العقار، لكن لجنة حكومية خلصت إلى أن «ريمديسيفير» أظهر نتائج إيجابية.(أ.ف.ب،رويترز)