فحص «كورونا».. مسحة أنف مزعجة تجنبنا الخطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عماد الدين خليل

في ظل توسيع دائرة الفحوص؛ للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19) في الدولة، والجهود المبذولة من الجهات الحكومية والصحية؛ لتغطية وإجراء فحوص تشمل جميع الفئات من المواطنين والمقيمين، يخضع الجميع لتجربه شخصية مع أخذ المسحة من الأنف؛ للكشف عن إصابته بالفيروس؛ حيث أعرب عدد من المراجعين بعد إجراء فحص «كورونا» في مراكز الفحص من المركبة المنتشرة على مستوى الدولة أو في المراكز والمستشفيات، عن انزعاجهم من مسحة الأنف، وشعور بعضهم بالخوف قبل إجرائها؛ حيث يصاب بعضهم بأعراض جانبية مؤقتة لمدة ثوان مثل: العطاس والصداع والإرهاق والسعال، مما يعرض الكوادر الطبية والعاملة للخطر وانتقال العدوى إليهم.

يتم إجراء الفحص من خلال سحب عينة من الأنف عن طريق إدخال عود بلاستيكي رفيع يصل طوله من 10 إلى 15 سم مغطى بقطن أو بوليستر أو نايلون، إلى الأنف، يصل للحلق «البلعوم الأنفي» وعندها يتم تحريكه مرات عدة لأخذ المسحة اللازمة؛ للكشف عن طبيعة ما تعانيه الحالة وتقييم الحالة بدقة. ”الخليج 365” التقت بعدد من الأطباء المتخصصين في مراكز الفحص والمراجعين الذين قاموا بإجراء الفحوص؛ لمعرفة آلية مسحة الأنف، وكيفية إعداد المفحوصين لها، والاحتياطات التي يتبعها الطبيب في حال قيامه بأخذ هذه المسحة، واكدوا أن هذه المسحة «المزعجة» تجنبنا خطر الوباء فيما لو كان شخص ما مصاب من دون أن يعرف، إذ أن اكتشافه في البداية يجنب هذا الشخص المخالطة والمزيد من المصابين، ويمكن تجنب المسحة كلها بالوقاية وعدم تعريض انفسنا لخطر العدوى أو الاختلاط.



الشعور بالانزعاج



تقول الدكتورة خلود الضالعي مديرة إدارة المراكز الصحية في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إن مسحة البلعوم الأنفي إجراء بسيط وآمن، يستغرق بضع ثوانٍ ولا يشكل أي خطر على المفحوص إلا شعوره بالانزعاج وعدم الراحة؛ نتيجة تحريك العود البلاستيكي في الأنف؛ للتأكد من أخذ العينة، مشيرة إلى أنه في الأغلب لن تمر أداة المسح بجهتي الأنف بالسهولة نفسها في الوقت ذاته.

وتضيف: إنه قبل عمل المسحة يجب معرفة ما إذا كان هناك أي أمراض مزمنة متعلقة بالأنف؛ وأهمها: انحراف الحاجز الأنفي، وطرح أسئلة على المفحوص قبل أخذ العينة؛ للتاكد من عدم إصابته برعاف الأنف أو التهاب الأوعية الدموية أو تناول أي مواد مميعة للدم حتى لا يحدث نزيف للمفحوص حين أخذ العينية وإدخال العود للعمق، لافتة إلى أنه يتم حالياً إجراء تجارب؛ للكشف عن فيروس كورونا؛ من خلال الفحص عن طريق الدم؛ لكن لم يتم الانتهاء منه حالياً؛ حيث إن المسحة عن طريق الأنف هي المتبعة على مستوى العالم والموصي بها وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وتؤكد أن الكوادر الطبية والفنية التي تعمل في مراكز الفحص على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة في الإجراءات الوقائية التي يقومون بها؛ للحد من انتشار أو انتقال العدوى في مراكز الفحص.



الإجراءات الوقائية



وتنصح الأفراد بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وتجنب التجمعات والاختلاط، وخاصة للفئات التي تعاني أمراضاً مزمنة والذين يعانون مشاكل في الأنف للابتعاد عن الصعوبات التي تواجههم عند إجراء المسحة للكشف عن الفيروس. ويقول الدكتور محمد عمر رسلان أخصائي طب عام في أبوظبي، إن طريقة أخذ العينات خطرة في الأغلب على الكوادر الطبية؛ حيث يستدعي دخول شيء إلى الأنف عطاساً وسعالاً قد ينقل العدوى. وحول سبب أخذ المسحة عن طريق الأنف من هذا العمق، قال: إن كمية الإفرازات تكون أكثر، مما يساعد في التقاط الفيروس والRNA الخاص به؛ لتحديد نوعه، وأن بعض حالات السعال، وفي غير إصابات كورونا أيضاً، يلزمها أخذ عينة من البلغم، أي أعمق مما يكون في فحص COVID-19 المعروف.

ولتفادي الانزعاج من المسحه، قال: يجب على الأفراد من جميع الفئات اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تصدرها الجهات الحكومية والصحية في الدولة، وضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مع مراعاة غسل اليدين بالصابون باستمرار، والتخلص من الأكياس أو الصناديق التي تأتي من خارج المنزل، وعدم السماح بدخول أي منتج أو بضاعة للمنزل إلا بعد تعقيمها جيداً؛ للمحافظة على سلامة الجميع.

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مجرى الأنف



تقول فاطمة اليماحي إحدى الممرضات وتعمل في مركز الفحص بمعسكر آل نهيان في أبوظبي، إن ما يحدث قد لا يصل إلى مرحلة الألم؛ لكنه يظل شعوراً مزعجاً، يشعر به المريض، نتيجة إدخال المسحة، تماماً كمن يشعر بأن ذبابة دخلت بالخطأ إلى مجرى الأنف، ويكون بحاجة إلى إخراجها في أسرع وقت.

وتضيف: أخذ المسحة عن طريق الأنف يتطلب سؤال المراجع عن أي مشاكل يواجهها في أنفه، ويتم أخذ المسحة مرتين من فتحة الأنف في بعض الحالات؛ للتأكد من أخذ العينة تماماً، وأضافت: إن هناك عدداً من المراجعين كانوا يخافون من إدخال العود البلاستيك من خلال الأنف، ويتساءلون عن إمكانية أخذ العينة بطريقة أخرى؛ تجنباً للأثر الذي يحدث عند الانتهاء من المسحة كالانزعاج والسعال وفي بعض الأحيان قد تؤدي إلى نزيف لبعض الحالات التي تعاني مشاكل في الدم. وحول أهمية رفع الرأس عند أخذ المسحة، تقول: عند أخذ المسحة نطلب من المراجع رفع الرأس لأعلى؛ بحيث يتعامد التجويف الأنفي على الحنجرة؛ ليسمح بوصول العود البلاستيكي إليها مباشرة.



عدد المسحات للمصاب



يروي المواطن خالد الكعبي أحد المتعافين من فيروس «كورونا» في أبوظبي وأحد العائدين من الخارج، تجربته من أخذ المسحات خلال فترة العلاج حتى تماثل للشفاء تماماً؛ حيث يقول: أجريت ما يقرب من 10 مسحات خلال فترة علاجي لمدة 14 يوماً في المستشفى وجميعها كانت مزعجة من دون ألم؛ لكن شعور ما بعد المسحة لا يوصف من عدم الراحة؛ لدخول العود إلى تلك المنطقة الحساسة.

ويضيف: كنت خارج الدولة في مهمة عمل، وعندما عدت بمجرد وصولي للمطار توجهت للعيادة أجريت فحصاً هناك وبعدها ذهبت للبيت وعزلت نفسي عن الأسرة والأولاد لمدة يوم حتى تواصلت معي الجهات الصحية؛ للذهاب إلى المستشفى وبدأت رحلتي العلاجية التي كانت تتميز بكافة وسائل العناية والإجراءات الوقائية وأشكر الجهود الجبارة التي تقوم بها الكوادر الطبية داخل مناطق العزل الصحي للمصابين.

وحول معدل المسحات، قال: خلال فترة تواجدي في المستشفى يتم كل 48 ساعة أخذ مسحة، إضافة إلى أخذ عينة دم مصاحبة لها، وعند إجراء المسحة الخامسة وكانت النتيجة سلبية والحمد لله وتمت إعادة المسحة بعد 24 ساعة قبل الخروج من المستشفى؛ للتأكد من شفائي من الفيروس.

وحول الأعراض التي كان يعانيها قال: أنا كنت خارج البلاد للعمل، ولم أعرف أني قد أصبت بالفيروس وشعرت في أحد الأيام بزكام خفيف، على الرغم من أنني غير مدخن، وأقوم بممارسة الرياضة بشكل منتظم، إضافة إلى تناول الأكل الصحي وهذا بالفعل هو ما ساعدني خلال فترة علاجي في المستشفى، وما أكده الأطباء أن عدم التدخين والرياضة التي كنت أمارسها كان لهما الدور الكبير في سرعة استجابتي للشفاء.

وينصح المصابين الموجودين في العزل باستغلال أوقاتهم والاستفادة من البرامج والدورات التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات وأكاديمية أبوظبي الحكومية والدورات التي تقدمها على مستوى العالم، لافتاً إلى أنه خلال تلك المدة أنهى 8 دورات مختلفة من إدارة الأعمال والأزمات والطوارئ، مؤكداً على الأفراد من المواطنين والمقيمين، عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ لأن خروجك يضر غيرك وأن الوقاية خير من العلاج.



مهارة الممرضين



ويقول ممدوح إمام: يتوقّف الأمر على مهارة الممرضين ففي كثير من المرات يكون الألم محتملاً أو خفيفاً، وفي مرات أخرى قد يتسبب نقص الخبرة في ألم مصحوب بنزيف متقطع من الأنف، إذا لم تسأل الممرضة المراجع قبل أخذ العينة، وفي جميع الأحوال فإن «الحرقان» والانزعاج المصاحب لأخذ المسحة هو أمر لا مفر منه، مشيداً بجهود وخبرة الكوادر الطبية في التعامل مع الفيروس منذ انتشاره. ويضيف محمد عبد الله الأنصاري: قمت بإجراء المسحة أكثر من مرة؛ نظراً لطبيعة عملي التي تتطلب الذهاب للعمل كل يوم وفي أغلب المسحات، هناك شعور مؤلم ناجم عن وجود كحل أو مادة ما في المسحة نفسها، على الرغم من أن الأمر لا يستغرق أكثر من دقيقة منذ لحظة إدخال المسحة وحتى الانتهاء منها. ويقول محمد سعيد القبيسي: إن الجلوس في المنزل والمحافظة على أنفسنا أهون كثيراً، على الرغم من كل حالات الضيق المرتبطة به أو الناجمة عنه من الإصابة بالوباء وخوض تجربة المرض.

ويضيف: عند إجرائي المسحة؛ للاطمئنان إلى عدم الإصابة؛ حفاظاً على أسرتي وأولادي، شعرت وكأن شيئاً مزعجاً حدث لي والشعور بعدم الاتزان لمدة دقيقة، مشيداً بالخدمات المقدمة عبر سهولة إجراءات الفحص من المركبة التي تقوم بها الكوادر الطبية والطواقم الفنية والإدارية لإنجاز أكبر عدد من الفحوص بأقل وقت؛ بحيث لا تستغرق عملية الفحص سوى دقائق معدودة دون عناء أو جهد.