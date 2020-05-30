ورش ودورات افتراضية تجذب شباب الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: بكر المحاسنة

في زمن «كورونا» تنظم مؤسسات وجمعيات وأكاديميات ومراكز تدريب، منصات خاصة لدورات وورش وجلسات تعليمية متنوعة عن بُعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ كي يستثمر الشباب والشابات أوقاتهم في الحصول على خبرات وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتعلم معلومات وبرامج جديدة.

مريم علي ناصر تقول: انتسبت إلى المعهد الخليجي للتدريب والتطوير؛ لاستثمار وقتي خلال فترة البقاء بالمنزل بتعلم استراتيجيات الإبداع والابتكار وتقنيات التخطيط وأدوات التنفيذ؛ وذلك من خلال منصات التواصل عن بُعد للمعهد؛ حيث ينظم العديد من الدورات والورش عن بُعد، والتي تعود بالفائدة والنفع على الجميع، واستغلال وقت الحظر المنزلي.

نوار عيد، منتسب إلى أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة قسم الموسيقا، يقول: في ظل ظروف انتشار«كورونا» اعتمدت على تطوير مهاراتي الموسيقية في التعلم والتدريب عن بُعد بواسطة منصات الأكاديمية، مشيراً إلى أن تجربة التدريب عن بُعد كانت رائعة، وفيها فوائد كبيرة وخاصة للمبتدئين.

وأوضح حيدر البيطار طالب البيانو في أكاديمية الفجيرة، أنه استطاع الالتحاق بدروس البيانو التي تعرض من خلال برنامج «زووم»، وتحقق الفائدة الكاملة، وتشابه الحضور المباشر؛ حيث يتاح لكل طالب المشاركة وتوزيع الأدوار وإبراز مساهمة كل فرد ضمن المجموعة.



حب المسؤولية

Advertisements



عبد الله المسماري يقول: حب المسؤولية الوطنية ومساندة جهود الدولة في اتباع التعليمات الصادرة والالتزام بها؛ جعلني أتوجه للتعليم عن بُعد بواسطة منصات الدورات والورش التي تقدمها بعض المعاهد والمراكز الخاصة بتطوير المهارات والسلوكات الإيجابية في حياتنا؛ وبذلك أكون قد استثمرت وقتي بالأشياء المفيدة التي تنعكس إيجابياً على نفسي وأسرتي ومجتمعي.

عبد العزيز البلوشي يعمل في مجال الإعلام، التحق هذه الفترة بالعديد من الدورات عبر المنصات الإلكترونية والتي تساهم في تطوير مهارته الإعلامية واكتساب خبرات ومعلومات جديدة.

وشاركت هبة محمد ناصر بدورة أساسيات تعلم اللغة الإنجليزية؛ وذلك منذ فترة البقاء بالمنزل؛ حيث اكتسبت الكثير من مهارات وقواعد تعلم اللغة الإنجليزية عبر منصة برنامج «زووم».

أما ميثاء عبد الرحمن فتقول:انتسبت إلى ندوات وأمسيات وفعاليات جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن بُعد ومنها ورشة تدريبية بعنوان «أحياناً تنجح وأحياناً تتعلم» كما انتسبت إلى دورة دروس في اللغتين الصينية واليابانية.

وشاركت ليلى النقبي بدورة تصميم الأزياء التقليدية الإماراتية، من خلال مجموعة من الفتيات المهتمات بعالم الأزياء، وهي مهتمة بهذا الشأن منذ 4 سنوات؛ لكن تحاول تطوير مهارتها واكتشاف كل ما هو جديد في عالم الأزياء.

توفر الوقت



د. سيف المعيلي مدرب ومستشار تنمية بشرية وخبير تطوير الأفراد والمؤسسات مدير معهد «سمارت كي» للتدريب الإداري بالفجيرة، يقول: أظهرت فترة التعقيم الوطني لهذه الجائحة التي سببها فيروس «كورونا» فوائد شخصية عديدة، وتوفر الوقت الذي لطالما نبحث عنه في البحث والقراءة والتعلم وممارسة الرياضة المنزلية في جو جميل. مؤكداً أن هذا الوقت ملك أيدينا لمن أراد تطوير ذاته والتدريب من خلال الالتحاق بالدورات التدريبية التي تطرح من جميع الجهات ذات العلاقة والمتخصصين في التعليم والتدريب الإلكتروني عن بُعد. مشيراً إلى أن المعهد قدم العديد من الدورات التدريبية التي من شأنها أن ترفع الكفاءة وتزيد الإنتاج للفرد والمؤسسة.

مريم علي اليماحي، مدير عام مؤسسة الدرر للتطوير الإداري وتنظيم الأعمال تقول: أصبحت الحياة سريعة ومتطورة إلى حد كبير، وأصبحت التكنولوجيا تسود الحياة، وحتى نكون قادرين على مواجهة التطور السريع، علينا أن نطور أنفسنا ومهاراتنا، ونجدد من خبراتنا، والمؤسسات في الإمارات تهتم بالقدرات المتميزة والكفاءات العالية؛ لذا كانت الدورات التدريبية واحدة من أهم سبل التطوير والتعليم الذاتي، وخاصة في ظل فيروس «كورونا» المستجد، وتم توفير العديد من الخدمات والمهارات والأساليب الحديثة في التعلم والتطوير الذاتي؛ لإكساب المعرفة لموظفي هذه المؤسسات، ولا يمكن اقتصار أهمية الدورات التدريبية للمتعلم فقط، ولكن أثرها سينعكس على المجتمع كله.