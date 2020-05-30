مصر تبدأ اليوم عودة تدريجية للحياة الطبيعية وفق إجراءات صارمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تبدأ مصر اعتباراً من اليوم السبت، عودة تدريجية لمظاهر الحياة الطبيعية، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وفق ضوابط احترازية صارمة تشمل العاملين في جميع المؤسسات والهيئات، حيث قررت الحكومة في وقت سابق، ارتداء الكمامة إجبارياً للعاملين في جميع مؤسسات الدولة، أو المترددين على الهيئات الحكومية والخاصة، ومستخدمي وسائل النقل العام.

ونقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة، أمس، من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها في القاهرة، لأول مرة منذ بدء قرار إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجماعة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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وأقيمت شعائر صلاة الجمعة، بحضور 20 من العاملين في المسجد ووزارة الأوقاف، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث تم نقل الصلاة عبر موجات الإذاعة والتليفزيون المصري، وشدد الشيخ علي الجمال، إمام وخطيب المسجد في الخطبة، على ضرورة الأخذ بالأسباب واتباع التعليمات والتوجيهات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك يتطابق مع القاعدة الفقهية العظيمة التي تقول إنه «لا ضرر ولا ضرار»، مشدداً على ضرورة إزالة أسباب الضرر، كالبعد عن التجمعات تجنباً للعدوى، والمصافحة والمعانقة وضرورة غسل الأيدي.

وقال الجمال: «واجب علينا أن نلتزم بتعليمات النجاة والحماية، حتى نمر من هذه الأزمة بسلام، فالتتار حينما دخلوا بغداد، أسرع الناس إلى الإمام نجم الدين كبرى، وقالوا له يا إمام أدعو الله عز وجل أن ينصرنا على التتار، فقال لهم إن هذا الأمر لا يحتاج إلى الدعاء، لكنه يحتاج إلى الاستعداد والأخذ بالأسباب».

ويأتي القرار في إطار خطة العودة التدريجية لجوانب الحياة خاصة الاقتصادية منها في مصر، وفق ضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وقالت مصادر بوزارة الأوقاف ، إن التلفزيون المصري سينقل صلاة الجمعة المقبلة، من الجامع الأزهر الشريف بحضور عشرين مصلياً.

ارتفاع ضحايا الأطباء إلى 25 ونعت النقابة العامة للأطباء، أمس، ثلاثة أطباء جدد انضموا إلى قائمة شهداء مكافحة انتشار فيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس من الأطقم الطبية في البلاد إلى 25 شهيداً، إلى جانب أكثر من 350 إصابة.