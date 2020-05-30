بلدية أبوظبي ترصد المخالفات بالأقمار الصناعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل



كشف أحمد فاضل المحيربي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ببلدية أبوظبي أن البلدية تقوم حاليا باستخدام صور الأقمار الصناعية في بعض الأنشطة التي تقوم بها البلدية سواء لتحديد مخالفات المزارع أو إقامة العزب العشوائية وغيرها من المخالفات التي تشرف البلدية على تنظيمها والخدمات التي تقدمها للجمهور.

وقال خلال جلسة حوارية عن بعد، إن الفرق المختصة في البلدية تستخدم أفضل التقنيات والتكنولوجيات الحديثة لربط جميع الأنشطة ودمجها تحت نظام موحد (نظم المعلومات الجغرافية GIS) وتشمل جميع خدمات تخطيط المدن والتفتيش وصيانة المظهر العام ومتابعة المشاريع ونسب إنجازها بحيث تكون متوفرة على نظام GIS، لافتاً إلى أنه سيتم التوسع في استخدام أكثر للتقنيات الحديثة في المستقبل.

ورداً على سؤال حول مدى تأثر مفهوم نظام ساعات العمل الرسمية والساعات المرنة ما بعد أزمة كورونا في البلدية؟ وما إذا كانت كل الوظائف يمكن قياس انتاجيتها بشكل دقيق وصحيح؟ أوضح المحيربي أن أي مؤسسة تلجأ إلى معيارين لقياس مدى تلبيتها متطلبات العمل، ومعيار الإنتاجية يتم قياسه بشكل سلس جدا عن طريق المعاملات المنجزة بحيث يتم قياس أداء وإنتاجية الموظفين من خلال المعاملات التي يتم إنجازها بشكل يومي. وأضاف: في المستقبل هناك العديد من الوظائف قد يتم الاستغناء عن حضور بعض الموظفين في مقر العمل بحيث يمكن القيام بواجباتهم وأعمالهم بشكل أفضل من منازلهم مثل وظائف البرمجيات والردود على المراسلات والمكالمات وغيرها التي لا تستلزم وجود الموظف بمقر العمل، ويتم إلزامه بإنجاز أعماله في وقت محدد وعلى أساسها يتم تقييمه، لافتا إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية من النظام اليومي لمتابعة أداء الموظفين والمربوط فقط بالحضور والانصراف بحيث سيكون التوجه نحو الإنتاجية والأداء الفعلي للموظف.