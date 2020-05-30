ثلاثة ملايين دولار مكافأة أمريكية لقاء معلومات عن مسؤول «داعشي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت الولايات المتحدة، أمس، مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار للحصول على معلومات تُتيح اعتقال مسؤول في تنظيم «داعش» مكلف الإشراف على تسجيلات الفيديو لعمليات إعدام نفذها التنظيم الإرهابي.

والمطلوب هو الأردني أبو بكر الغريب، واسمه الحقيقي محمد خضير موسى رمضان. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الغريب «أشرف على تنظيم، وتنسيق، وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو والمنشورات الدعائية التي تضمنت مشاهد تعذيب، وإعدام، وحشية وقاسية لمدنيين أبرياء». وأثارت مقاطع الفيديوهذه، خصوصاً مشاهد قطع الرأس، ذعراً لدى المجتمع الدولي، وسمحت للتنظيم الإرهابي بجذب عناصر جدد من كل أنحاء العالم.

(ا ف ب)