شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة ملايين دولار مكافأة أمريكية لقاء معلومات عن مسؤول «داعشي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت الولايات المتحدة، أمس، مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار للحصول على معلومات تُتيح اعتقال مسؤول في تنظيم «داعش» مكلف الإشراف على تسجيلات الفيديو لعمليات إعدام نفذها التنظيم الإرهابي.
والمطلوب هو الأردني أبو بكر الغريب، واسمه الحقيقي محمد خضير موسى رمضان. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الغريب «أشرف على تنظيم، وتنسيق، وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو والمنشورات الدعائية التي تضمنت مشاهد تعذيب، وإعدام، وحشية وقاسية لمدنيين أبرياء». وأثارت مقاطع الفيديوهذه، خصوصاً مشاهد قطع الرأس، ذعراً لدى المجتمع الدولي، وسمحت للتنظيم الإرهابي بجذب عناصر جدد من كل أنحاء العالم.
(ا ف ب)
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة ملايين دولار مكافأة أمريكية لقاء معلومات عن مسؤول «داعشي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.