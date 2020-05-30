شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسب التعافي من «كورونا» عربياً وانخفاض في الإصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: بيروت، ”الخليج 365”، وكالات:

شهد معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة، انخفاضاً ملحوظاً في عدة دول عربية، بينما ارتفعت نسب المتعافين من الفيروس، فيما أكدت السعودية أن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها نجحت في التقليل من معدل سرعة انتشار الفيروس، في حين دعت وزارة الصحة الأردنية أمس، الموظفين إلى عدم التردد في طلب الإجازات في حال الاشتباه الإصابة بالفيروس أو عند الشعور بالتعب والمرض. وسجلت السعودية أمس انخفاضاً لليوم السابع توالياً في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، برصد 1581 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 81766 حالة، فيما تم شفاء 2460 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 57013.

الرياض تحذر من عودة الفيروس

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، أن الإجراءات التي اتُخذت في السابق نجحت في تقليل معدل وسرعة انتشار الفيروس (R0)، وتباطؤ في تضاعف الأعداد.

وكشف المتحدث في تصريحات له أمس، عن طريقة عودة البشر إلى الحياة الطبيعية، قائلاً إن كثيراً من المنظمات والهيئات والمراكز المعنية بالأوبئة، تهتم بالمعدل «R0»؛ لأنه إذا كان أمامه الرقم عشرة «10 =R0» فيعني أن سرعة الفيروس تنتقل إلى 10 أشخاص، بمعنى أن المصاب الواحد ينقل المرض إلى 10 أشخاص. وأوضح أنه خلال فترة الحضانة من أسبوع إلى أسبوعين، يمكن أن ينتقل من 10 أشخاص إلى 100، ثم إلى 1000، وهكذا.

وأضاف: «إذا كان المعدل أقل من ذلك فسيكون الانتشار أقل بطئاً وأقل سرعة، فإذا وصل إلى الواحد أو أقل منه، فهذا هدف تنشده جميع الدول؛ لأنه يعني تحكماً وسيطرة».

وتابع: «سجل هذا المعدل مستويات ما بين 4 تقريباً في السعودية، ثم بدأ يتحكم فيه ما بين 2 و3، ثم بدأ بالنزول باتجاه الرقم 1، وهذا الرقم باتجاه جيد».

وعن إمكانية عودة هذا الرقم إلى الارتفاع أجاب قائلاً: «يمكن، لكن الأمر بأيدينا، إذا واصلنا الالتزام بالتعليمات وأثبتنا أننا مسؤولين، فسنجني ثماره حماية لمجتمعنا».

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، شفاء 575 من المصابين بكورونا ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 9273، فيما تم تسجيل 1072 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 25184 حالة، في حين تم تسجيل 9 وفيات ليصبح مجموعها 194 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس، تسجيل 810 إصابات بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 9820 حالة.

وأشارت إلى أن 2396 حالة من 9820 حالة، قد تماثلت للشفاء، فيما بلغت الوفيات 40 حالة.

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وفي قطر أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 1993 إصابة جديدة بكورونا، في أثقل حصيلة يومية للوباء في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 52907 حالات، كما تم تسجيل 3 وفيات، ما رفع عدد الوفيات إلى 36.

تخصيص مصليات النساء للرجال

ودعت وزارة الصحة الأردنية أمس، الموظفين إلى عدم التردد بطلب الإجازات حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس أو عند الشعور بالتعب والمرض. وشددت في تعليمات إضافية على تأجيل الاجتماعات والفعاليات قد الإمكان، واستبدالها بأخرى إلكترونية.

وأعلنت تسجيل إصابتين جديديتين بإجمالي 730، مقابل 10 حالات شفاء بإجمالي 487 متعافياً.

وقالت وزارة الأوقاف إن مصليات النساء ستخصص للرجال الجمعة المقبل، لاستيعاب الأعداد في ظل تطبيق التباعد، وأنه لن يسمح بالدخول لمن لا يرتدي الكمامات ولن تزيد الخطبة على 10 دقائق.

وأعلنت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية لترتفع حصيلة الإصابات إلى 625 إصابة.

وقالت إن من بين الإصابات 4 تحت سن 18 عاماً، مشيرة إلى أن 9 من الإصابات في بلدتي عزون العتمة، وإصابة واحدة في سينيريا قرب نابلس.

العراق يسجل أعلى حصيلة يومية

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس، رصد 416 إصابة جديدة بالفيروس، وهو الرقم الأعلى الذي يسجل منذ ظهور الفيروس في البلاد، ليكون إجمالي الحالات المصابة في البلاد 5873 حالة، فيما تم تسجيل 6 وفيات، ليصل الإجمالي إلى 185 وفاة، في حين تماثل 73 مصاباً للشفاء، لتكون أعداد المتعافين من المرض 3044 مصاباً.

تونس: ثلاث إصابات وافدة

وأعلنت تونس أمس، تسجيل ثلاث إصابات وافدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الجائحة إلى 1071 حالة، من بينها 946 مصاباً تماثلوا للشفاء، و48 وفاة، و77 إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، بينما رصدت وزارة الصحة المغربية أمس، 54 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 7697.

وأعلنت السلطات المحلية في مدينة غات جنوب غربي ليبيا، إغلاق الحدود الإدارية للمدينة، ومنع الدخول والخروج منها لمدة 10 أيام، اعتباراً من أمس، وحظر التجول داخل حدود البلدية من السادسة مساء حتى السادسة من صباحاً، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.