القاهرة تحذر من بروتوكولات لعلاج كورونا على مواقع التواصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

حذرت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، من بروتوكولات علاج لفيروس كورونا، يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على عدم تداول تلك البروتوكولات، نظراً لما قد تشكله من خطورة كبيرة على حياة المرضى، فضلاً على ما قد تسببه من ارتباك للفرق الطبية العاملة في مستشفيات الفرز والعزل.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس، أن البروتوكولات العلاجية المتبعة لعلاج مرضى كورونا ، وضعت بناء على ما توافر من معلومات من جميع دول العالم منذ ظهور الفيروس، وهو ما يستلزم توخي الحذر من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتم نشره من بروتوكولات علاج للفيروس ، قد تثير الشك والبلبلة خلال تلك الأزمة، وقالت الوزارة إن إجراءات العزل المنزلي للمصابين بكورونا من الحالات البسيطة، تتم بعد توقيع الكشف على الحالة وتشخيصها بالمستشفى، حيث يتم تسليم المريض حقيبة مستلزمات وقائية وأدوية تشمل البروتوكول العلاجي سواء للكبار أو للأطفال، طبقاً لحالة المصاب وبروتوكول العلاج الذي يخضع له، بالإضافة إلى كارت متابعة الحالة الصحية، مشيرة إلى مجموعة من الإرشادات يجب على الشخص الخاضع للعزل المنزلي اتباعها، تتمثل في بقاء المريض طيلة فترة العزل بحجرته الخاصة والتي تمتد إلى 14 يوماً بعد انتهاء الأعراض، وتمتد فترة العزل للأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض إلى 14 يوماً أيضاً من يوم تأكيد الإصابة.