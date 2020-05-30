بوتين يأمر بالتفاوض مع سوريا لتسلم منشآت ومناطق بحرية إضافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يفوض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع الحكومة السورية بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا، فيما تمكن أهالي مدينة عفرين شمالي البلاد من تحرير 5 نساء كرديات من سجن سري للفصائل التابعة لأنقرة، في حين استقدمت القوات التركية مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى مواقعها في منطقة «خفض التصعيد».

ووافق بوتين، في المرسوم المنشور على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، أمس الجمعة، على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول رقم 1 بشأن «تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية» للاتفاقية المبرمة في أغسطس 2015 بين موسكو ودمشق بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا. وأوكل المرسوم إلى وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية «إجراء مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع عليه لدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين نيابة عن روسيا الاتحادية». ويسمح المرسوم للوزارتين بإدخال «تغييرات لا تحمل طابعا مبدئيا» في مسودة البروتوكول التي صادقت عليها الحكومة الروسية.

من جهة أخرى، أكد أهالي مدينة عفرين السورية، أمس الجمعة، العثور على 5 نساء كرديات معتقلات في سجن سري داخل مقر «فرقة الحمزة» إحدى الفصائل المسلحة، عقب اشتباكات مع أهالي الغوطة الشرقية في المدينة. وأشار مصدر مطلع، إلى أن الاشتباكات وقعت بين الأهالي وعناصر الفصيل المسلح، بعد أن قام أفراده بالاعتداء على صاحب محل بالمدينة، بسبب خلاف لرفض أحد عناصر «فرقة الحمزة» دفع المال مقابل شرائه احتياجات من أحد المحلات. وأوضح، أنه «بسبب الحادثة، قام عناصر من الفرقة بالهجوم على المحل، الأمر الذي أثار غضب أهالي الغوطة الشرقية في عفرين، ووقعت اشتباكات بين الطرفين». وبين المصدر، أنه «وبعد فرار عناصر فرقة الحمزة من مقرهم، عثرت الشرطة العسكرية التابعة للإدارة الذاتية في عفرين على 5 نساء أكراد داخل السجن، أشرن إلى أن المسلحين اختطفوهن». وطالب الأهالي ب«إزالة كافة المقرات التابعة لفرقة الحمزة من مدينة عفرين، وتسليم جميع المتورطين ومحاسبتهم، وتوضيح سبب وجود نساء معتقلات عاريات في مقر فرقة الحمزة».

في غضون ذلك، ذكر المرصد السوري أنه رصد بعد منتصف الليلة قبل الماضية استمرار استقدام القوات التركية للتعزيزات العسكرية واللوجستية نحو مواقعها ضمن منطقة «خفض التصعيد»، حيث ارتفع تعداد الآليات التي دخلت عبر معبر كفرلوسين شمالي إدلب خلال الساعات الفائتة إلى أكثر من 100، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3710 آليات، إضافة لآلاف الجنود. كما رصد المرصد بعد منتصف الليلة قبل الماضية، اشتباكات بين الجماعات الارهابية، والقوات الحكومية، في هجوم للأخيرة على محور فطيرة بريف إدلب الجنوبي، وترافقت الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. (وكالات)