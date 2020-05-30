شكرا لقرائتكم خبر عن عذب الكلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لُغتنا العربيةُ، يُسْرٌ لا عُسرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها، ومُفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطبُ العقلَ والوُجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمُستمعَ، تُحرّكُ الخَيالَ لتُحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكرِ المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المعرفة. وإيماناً منَ ”الخليج 365” بدور العَربيّةِ الرئيس، في بناء ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

من جمالياتِ البلاغَةِ، التّرصيعُ، (مأخوذٌ مِنْ تَرصيعِ العِقْدِ؛ وهو أنْ يكونَ في أحَدِ جانِبَيْهِ منَ اللآلئِ مثلُ ما في الجانب الآخر) وهو توازُنُ الألفاظِ، معَ توافقِ الأعجازِ، أو تقارُبِها.

ومنه قولُ المتنبّي في المديح:

قَدْ حِرْنَ في بَشَرٍ في تاجِهِ قَمَرٌ

في دِرْعِهِ أسَدٌ تَدْمَى أظافِرُهُ

الترصيع في قوله: بَشَر وقَمر.

وقولُ ذي الرُّمة:

كَحْلاءُ في بَرَجٍ صَفْراءُ في نَعَجٍ

كأنَّها فضَّةٌ قدْ مسَّها ذهبُ

البَرَجُ: سَعَةُ العَيْنيْن. النّعَجُ: حُسْنُ اللون.

وقولُ الشاعرِ في الغزل:

كالبَدْرِ إنْ سَفَرتْ والغُصْنِ إنْ خَطرتْ

والرّيمِ إنْ نظرتْ، معسولةُ الشَّنَبِ

دُرر النَّظم والنَّثر

زوروا بُثَينةَ

لجميلٍ بنِ مَعمر

(من الكامل)

زوروا بُثَيْنَةَ فَالحَبيبُ مَزورُ

إِنَّ الزِيارَةَ لِلمُحِبِّ يَسيرُ

إِنَّ التَرَحُّلَ أَنْ تَلَبَّسَ أَمرُنا

وَاِعتاقَنا قَدَرٌ أُحِمَّ بَكورُ

إِنّي عَشِيَّةَ رُحْتُ وَهيَ حَزينَةٌ

تَشكو إِلَيَّ صَبابَةً لَصَبورُ

وَتَقولُ: بِتْ عِندي - فَدَيتُكَ - لَيْلَةً

أَشكو إِلَيكَ فَإِنَّ ذاكَ يَسيرُ

غَرّاءُ مِبسامٌ كَأَنَّ حَديثُها

Advertisements

دُرٌّ تَحَدَّرَ نَظمُهُ مَنثورُ

لا حُسْنِها حُسنٌ وَلا كَدَلالِها

دَلٌّ وَلا كَوَقارِها تَوقيرُ

إِنَّ اللِّسانَ بِذِكرِها لَمُوَكَّلٌ

وَالقَلبُ صادٍ وَالخَواطِرُ صورُ

وَلَئِن جَزَيتِ الوُدَّ مِنّيَ مِثلَهُ

إِنّي بِذَلِكَ يا بُثَيْنَ جَديرُ

منْ أسرار العربية

في تَقْسِيمِ الخَلاَءِ: أَرْضٌ قَفْرٌ: لَيْسَ فيِهَا أَحَدٌ. ومَرْتٌ: لَيْسَ فِيهَا نَبْتٌ. وجرُزٌ: لَيسَ فِيهَا زَرْعٌ. دَارٌ خَاوِيَة: لَيْسَ فِيهَا أَهْل. غَمَام جَهَام: لَيْسَ فِيهِ مَطَرٌ. بِئْر نَزِحٌ: لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ. إنَاءٌ صُفْرٌ: لَيْسَ فِيهِ شَيْء. بَطْن طَاوٍ: لَيْسَ فِيهِ طَعَامٌ. لَبَنٌ جَهِيرٌ: لَيْسَ فِيهِ زُبْدٌ. بسْتَانٌ خِمٌّ: لَيْسَ فِيهِ فَاكِهَةٌ. شُهْدَةٌ هِفٌّ: لَيْسَ فِيها عَسَلٌ. قَلْبٌ فَارِغٌ: لَيْسَ فِيهِ شُغْلٌ. خَدٌّ أمْرَدُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَعْرٌ. امْرَأَةٌ عُطْلٌ: لَيْسَ عَلَيْهَا حُلِيٌّ. بَعِيرٌ عُلُطٌ: لَيْسَ عَلَيهِ وَسْمٌ. مَحْبُوسٌ طَلْق: لَيْسَ عَلَيهِ قَيْدٌ. خَطُّ غُفْلٌ: لَيْسَ عَلَيهِ شَكْلٌ. شَجَرَةٌ سُلُبٌ: لَيسَ عَلَيها وَرَقٌ.

ويقال: شَاةٌ جَمّاءُ: لا قَرْنَ لَهَا. سَطْحٌ أَجَمُّ: لا جِدَارَ عَلَيْهِ. قَرْيةٌ جَلْحَاءُ: لا حِصْنَ لَهَا. هَوْدَجٌ أَجْلَحُ: لا رَأْسَ عَلَيْهِ.امْرَأةٌ أَيِّمٌ: لا بَعْلَ لَها. رَجْلٌ عَزَبٌ: لا امْرَأةَ لَهُ. إِبِلٌ هَمَلٌ: لا رَاعِيَ لَها.

هفوة وتصويب

نَموذَج وأُنموذَج، كلمتان تتكررانِ كثيراً، ويرتبكُ مُستخدموهما، حيالَ أيِّهما الصَّوابُ:

الفيروز آبادي يرى في «القاموس المحيط» أنّ «أُنموذَج» لَحْنٌ (خطأ)، والصّوابُ نَموذَجٌ، من دون الهمزة، ويقول: «هو مثالُ الشَّيء الذي يُعملُ عليه؛ معرَّبٌ عن»نَمودَه» الفارسية».

أمّا الزَّمَخْشريّ، وهو منْ أئمّةِ اللغةِ، فسمّى كتابه في النّحْو «الأُنْموذَج». إذنْ يصحّ اللفظان. وكلاهما بمَعنْى المثالِ والقُدوة. وثمّة فرقٌ دقيقٌ، بينَ النّموذجُ والمثال، فالنّموذجُ: اختزالٌ لمُشترَكاتٍ موجودةٍ بالفعل. أما المِثالُ: فحضورٌ متفرّدٌ لا يَعْكِسُ سوى نَفْسِهِ، بعيداً عن سواهُ.

قالَ البُحتريّ:

وأبلقٍ يَلْقى العُيونَ إذا بدا

منْ كلِّ شيءٍ مُعجبٍ بنموذجِ

وقالَ ابنُ رشيقٍ القَيْرواني:

رَغِبْتُ في الجنّةِ لما بَدا

أُنموذجُ الجَنّةِ في شَكْلِهِ

وثمّة عددٌ منَ الكلماتِ الفارسيّةِ مشابهةٌ، وعرَّبَها اللّغويون:

فالوذَج (حلوى)، أصلُها: فالوذه. لوزينج (حلوى أيضاً)، أصلُها: لَوزينه. فيروزَج (حجر كريم)، أصلها: فيروز.

من أمثال العرب

وَمَن يَجعَلِ المَعروفَ مِنْ دونِ عِرْضِهِ

يَفِرْهُ وَمَن لا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِ

ومَنْ يكُ ذا فَضْلٍ فيَبخَلْ بفَضْلِهِ

على قومِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ ويُذْمَمِ

(يَفِرْهُ: يَحميهِ ويصونُهُ). هذانِ البَيْتان، منْ معلّقةِ زُهَيْرٍ بنِ أبي سُلْمى، يؤكّد فيهما، أنّ على المَرءِ، بذلَ كُلِّ جُهْدٍ، لمَنْحِ المَعْروفِ والخَيْرِ، فيصونُ بهما عِرْضَهُ وشَرَفهُ؛ لأنّ البُخْلَ بهما، يعرّضُهُ للذّمّ والشَّتْم.