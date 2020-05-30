المنسي في الحجر المنزلي

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هل ينبغي نسيان جانب رائع في الحجر الكوروني؟ فرصة مصاحبة بالمصادفة، يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف كنوز. الطرح بطبيعته جارح، فتحمّلوا. التربية العربية، من الأسرة إلى المدرسة إلى المجتمع، ليس فيها ما يفتح آفاق البحث العلمي والتأملات والفكر. النتائج واضحة: غياب العلماء الروّاد وإنتاج العلوم، انعدام براءات الاختراع والبحوث والدراسات العلمية، الإعلام العلمي والاكتشافات والمنتجات التقانية الفائقة صفر.

لا وجود للرياضة الروحية والتأملات. بل المصيبة أن ما يسمّى تصوفاً في البلدان العربية، لا يعدو أن يكون منوعات من الزار المحسوبة على التصوف.

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كل ذلك شغل دراويش، أمّا التصوف في ذرى محي الدين بن عربي وجلال الدين الرومي فشيء آخر، وقد انتهت القمم باقتران التصوف بالفلسفة لدى محمد إقبال. أمّا الفلسفة والفكر، فقد ثبت أن الديار العربية بيئة طاردة لهما. لا يمكن للعالم العربي أن يتقدم إذا ظل العقل أسيراً. المكبّل لا يبدع. لا بدّ من تحرير البحث العلمي، تحرير العقل والفكر، تحرير الروح وتحرير الفن. الكارثة أن الدخلاء على الأوساط الثقافية يتوهمون أن الحريات هي دوس القيم، فالتحرر لديهم انحلال وتفسخ. وجدوا الأمّة بلا أسوار عالية، ولا قلاع حصينة، وجبابرة الأرض لا يقيمون لها وزناً ويستبيحون سيادتها، فأرادوا تقليدهم، حتى يُظهروا تفوّقهم عليها هم أيضاً.

تلك التربية الهشة هي السبب في أن العقل الجمعي صار، في أيام الحجر المنزلي ومحدودية حرية الحركة، كالدب في القفص، يدور قلقاً وشعوراً بالحبس. نيوتن في زمن الطاعون، وكان في الرابعة والعشرين، عرف أخصب فترة علميّاً في حجره الصحي: اكتشف الجاذبية، وطوّر البصريات. الحجر المنزلي لو كانت التربية مساعدة، نعمة لا تقدّر بثمن. إنه مثل البذرة التي يجب دفنها في الثرى حتى تبدأ مسيرة النمو وتشق التربة متجهة نحو النور والظهور، الذي هو إبداعها وإشعاعها.

مظاهر الاعتكاف والخلوة، ومرادفاتهما، كثيرة في حياة الأنبياء والرسل والمتصوفين والفلاسفة والعلماء. على التربويين أن يعيدوا حساباتهم، لأن انعدام إحساس الناس بالثروة الذاتية، الفكرية والنفسية والروحية، في العزلة، دليل على عدم الارتقاء من الآدميّ المستهلك إلى الإنسان الغنيّ بذاته، الحرّ الطليق ولو في متر مربع.

لزوم ما يلزم: النتيجة الفكرية: شجرة السيكويا العملاقة بذرتها كحبة الأرز. دور التربية هو أن تشعر البذرة بأنها أعظم شجرة في العالم.

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