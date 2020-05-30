الحوثيون يتهمون طيران التحالف باستهداف 5 محافظات بـ55 غارة

القاهرة ـ سبوتنيك. وقال الموقع الرسمي لجماعة أنصار الله، إن طيران التحالف شن 14 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 8 غارات على مديرية مجزر شمال غربي مأرب، و6 أخرى على منطقة نجد العتق في مديرية صرواح غرب مأرب .

© REUTERS / Ali Owidha

وأضاف أن التحالف قصف بـ 14 غارة جوية محافظة حجة شمال غربي اليمن، 12 غارة منها تركزت على مديرية حرض شمال غربي المحافظة، فيما استهدفت غارتان مديرية حيران ومنطقة الجر في مديرية عبس شمال غربي حجة.

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وجدد طيران التحالف استهداف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بـ 5 غارات على مديريتي الظاهر وحيدان جنوب غربي صعدة، و3 أخرى على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق صعدة، وغارتين على مديرية باقم الواقعة على الشريط الحدودي شمال صعدة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.