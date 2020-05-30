شكرا لقرائتكم خبر عن والى القضارف السودانية يتفقد آثار "الاعتداءات" الإثيوبية على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة السودان للانباء "سونا" أن والي القضارف "شرق السودان" المكلف اللواء ركن نصرالدين عبدالقيوم، تفقد الآثار الناجمة عن اعتداءات المليشيات الإثيوبية المدعومة من الجيش الإثيوبي، التي جرت أمس الخميس بمنطقة بركة نورين الحدودية. وأطلع والي القضارف على استعدادات القوات المسلحة السودانية المرابطة في المنطقة لحماية المواقع الزراعية والحدود المشتركة. Advertisements

وأشاد بوطنية وبسالة القوات المرابطة، ممتدحا التفاف مواطني منطقة بركة نورين والقرى المجاورة وقطاع المزارعين والإدارة الأهلية، حول القوات المسلحة ودعمهم لها ماديا ومعنويا.

وأكد اللواء ركن نصرالدين سعي حكومة الولاية الجاد لتأمين الموسم الزراعى الحالي وفرض هيبة الدولة في كل إقليم الفشقة الحدودي.

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