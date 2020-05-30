كورونا.. قطر تحدد ساعات عمل المحلات التجارية

الدوحة/ الخليج 365

قررت السلطات القطرية تحديد ساعات عمل المحلات التجارية والخدمية التي تستأنف نشاطها اعتباراً من الأحد، في إطار تخفيف التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحددت وزارة التجارة والصناعة في قطر، في بيان صدر الجمعة، ساعات عمل المحلات التجارية والخدمية، من الساعة السابعة صباحاً إلى الواحدة مساء.

ولفتت إلى وجود استثناءات من قرارها؛ وذلك لضمان استمرار القطاعات والأنشطة الحيوية بتقديم خدماتها للمستهلكين والعملاء.

واستثنى قرار الإغلاق قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية، ويشمل منافذ بيع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية والتموينية؛ "المجمعات التجارية ومحال السوبر ماركت والبقالات"، ومحال بيع الخضراوات والفواكه، والمطاعم للعمل بتوصيل الطلبات والطلبات الخارجية فقط والمخابز.

كما شمل الاستثناء قطاع الصحة، ويشمل الصيدليات، وفق القرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وقطاع السيارات، ويشمل محطات البترول وورش صيانة السيارات التابعة للوكالات.

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واشترطت الوزارة القطرية على كافة الشركات والأنشطة التجارية والخدمية الالتزام التام بسياسات وزارات التجارة والصناعة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة العامة، بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها في مكان العمل وسكن العمال لحمايتهم والحد من انتشار كورونا.

ومطلع مايو/ أيار الجاري، أصدر مجلس الوزراء القطري قرارا بإغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية حتى 30 من الشهر نفسه.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قررت قطر إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، للحد من تفشي كورونا.

وحتى الجمعة، وصلت عدد الاصابات في قطر إلى 52 ألفا و907، بينها 36 وفاة، و20 ألفا و604 حالات تعاف.

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