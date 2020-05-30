إسرائيل تعتقل 3 أشخاص بزعم محاولتهم التسلل من لبنان

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتقال 3 أشخاص بزعم محاولتهم عبور السياج الفاصل على الحدود مع لبنان.

وقال الجيش في بيان نشرته قناة "كان" الرسمية، إن قواته "اعتقلت قبل قليل 3 مشتبه بهم، حاولوا عبور السياج الفاصل عند الحدود الشمالية من جهة لبنان".

ولم يذكر الجيش جنسيات المعتقلين الثلاثة.

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ويسيطر "حزب الله" اللبناني، على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان.

وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان في عام 2020 هدوءًا نسبيًا مقارنة مع الأعوام السابقة.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن هذا الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.

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