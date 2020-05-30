الهلال يقدم عرضا مبدئيا لضم المغربي يونس بلهندة

كشفت صحيفة ”milliyet“، أن الهلال تقدم بعرض لنادي غلطة سراي التركي من أجل ضم اللاعب المغربي يونس بلهنده.

وبينت أن عرض الهلال الأولي بلغ نحو 3.5 مليون يورو، ويعد العرض الأعلى بين العروض التي تقدمت للاعب.

وقالت الصحيفة إنه وبسبب أزمة فيروس كورونا فإن إدارة غلطة سراي قد أعلنت تخفيض السعر الذي وضعته لبيع اللاعب والبالغ 10 ملايين يورو، حيث قلصته إلى 5 ملايين فقط.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن إدارة غلطة سراي قد تلقت عرضاً من ريال بيتيس الإسباني لضم يونس بلهندة نظير 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكسيكي دييغو لاينز، لكن تم رفض العرض في وقته.

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وقالت مصادر خاصة مقربة من إدارة الهلال: إن الصحف التركية تبتكر أخبارا عن مفاوضات لأندية سعودية مع لاعبيها، مشدداً على أن إدارة الهلال لا ترغب في التعاقد مع اللاعب المغربي.

وينتظر أن يكون المغربي يونس بلهندة الذي يلعب في مركز خط الوسط المتقدم بديلاً محتملاً للمحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي ينتهي عقده الاحترافي مع نادي الهلال مع نهاية الموسم الجاري.

وانضم بلهندة إلى صفوف غلطة سراي قادمًا من دينامو كييف الأوكراني في صيف 2017، ويمتد عقده الحالي حتى 30 يونيو 2021، إلا أن الإدارة التركية تسعى للتخلص منه سريعًا بسبب راتبه المرتفع، في الوقت الذي يعاني النادي اقتصاديًا في ظل أزمة كورونا.

وسبق لبلهندة أنا خاض تجارب احترافية ضمن صفوف أندية فرنسية وألمانية وأوكرانية، وتُوج بـ9 بطولات.