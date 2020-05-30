نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول

أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الجمعة، أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم، ستنقل من مدينة إسطنبول إلى مكان آخر بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصدر أشارت إلى أنه متحدث عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن “يويفا” لم يتخذ أي قرار حتى الآن وأنه يدرس عدداً من الخيارات في الوقت الحالي.

وتعمل مجموعة عمل على مناقشة مواعيد ونظام ما تبقى من فعاليات الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بعد توقف المسابقة منذ مارس (آذار) الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

وينتظر اتخاذ القرار بعد الاجتماع المقرر للجنة التنفيذية في 17 يونيو (حزيران) المقبل. ويجب أن تنتهي المحادثات بين “يويفا” والمسؤولين في إسطنبول الأسبوع المقبل.

وكان مقرراً أن تقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في إسطنبول غداً السبت والمباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي بمدينة دانسك البولندية في 27 مايو (أيار) الحالي.

Advertisements

وفي الفترة الماضية، طرح يوما 29 و27 أغسطس (آب) المقبل كموعد جديد للمباراتين على الترتيب.

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى العاصمة البرتغالية لشبونة كموقع جديد محتمل يمكنه استضافة المباريات المتبقية من دوري الأبطال هذا الموسم، مع إقامتها دون جماهير.

وأشارت نيويورك تايمز إلى عدد آخر من المدن المرشحة.

وتوقفت فعاليات دوري الأبطال الأوروبي في مارس (آذار) الماضي، بعد إقامة أول أربع مباريات من جولة الإياب في دور الستة عشر لدوري الأبطال.