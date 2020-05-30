أمانة العاصمة المقدسة توزع مايقارب 30.000 عبوة معقمات مجاناً في العاصمة المقدسة

وزعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الخدمات وبمشاركة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية – إدارة التطوع البلدي المعقمات على المواطنين والمقيمين والعاملين بالميدان من الإدارات الحكومية والعاملين في المنشآت التجارية بمكة المكرمة ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع .

وأوضحت وكالة الخدمات أن هذه البادرة جاءت بتنفيذ من الإدارة العامة للصحة العامة حيث تم توزيع مايقارب 30.000 عبوة بأحجام مختلفة على المواطنين والمقيمين و العاملين في الميدان و المنشآت التجارية ، إيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا، وزيادة في مستوى الوعي بتعقيم اليدين والالتزام بالإرشادات الطبية.

وبينت الخدمات أن المعقمات مصنعة عبر مختبرات خاصة ومسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، مشيرةً إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة ، بهدف ضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة

وأهابت الأمانة المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بعدد من الإرشادات التوعوية الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة ، كما أهابت بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره .