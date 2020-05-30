شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُسمح باصطحاب طفل أثناء ممارسة المشي بفترة منع التجول؟.. «توكلنا» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد تطبيق “توكلنا” أنه يُسمح لمن كان عمره أقل من 15 سنة، بالخروج عند الضرورة بتصريح أو بدون (اختياري)، مع قريب من الدرجة الأولى، بشرط أن يكون القريب أب/أم أو جد/جدة أو أخ/أخت أو عم/عمة أو خال/خالة.

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جاء ذلك في رد من التطبيق على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، عما إذا كان مسموحا له أن يصطحب معه ابنه أو بنته وهما في عمر 10 سنوات، أثناء ممارسة رياضة المشي.

وأضاف” توكلنا” أنه يلزم وجود تصريح للقريب، وما يثبت القرابة، أثناء الخروج، مع التقيد بتعليمات وزارة الداخلية.