شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الرحلات الداخلية.. «الخطوط السعودية» تستثني فئة عُمرية من السفر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وضعت الخطوط الجوية السعودية بالتنسيق مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في المملكة وهيئة الطيران، ضوابط السفر للرحلات الداخلية.
ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت “الخطوط السعودية” أن من بين هذه الضوابط عدم السماح بالسفر للضيوف المصاحبين تحت سن 15 عاماً، واصطحاب حقيبة واحدة فقط لكل مسافر على متن الطائرة.
وشددت على إلزام المسافرين بالحضور إلى المطار قبل الرحلة بساعتين، واقتصار الدخول على المسافرين فقط، مبينة أن الحجز سيكون متاحاً عبر موقع «السعودية» أو تطبيقها.
وأشارت إلى أن جميع أجهزة الخدمة الذاتية لن تكون متاحة، وأن المقعد الذي بجانب المسافر لن يكون متاحا للتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي، كما أن المبيعات الجوية ستكون متوفرة إلكترونيا فقط، علماً بأنه سيتم تعليق خدمات توفير البطانيات والوسائد ومنع الوضوء في دورات المياه مؤقتاً.
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