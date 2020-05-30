شكرا لقرائتكم خبر عن للمساعدة في الاكتشاف المبكر لـ«كورونا».. باحثون يطورون “خاتم” لتعقب الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن باحثون في جامعة “فلوريدا أتلانتيك” عن استخدام تقنية جديدة تم تطويرها مؤخراً، قد تساعد في اكتشاف حالات تفشي مستقبلية لفيروس كورونا، وغيرها من الإصابات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتهدف التكنولوجيا الجديدة ، القابلة للارتداء، والتي تدعى خاتم أورا، إلى تتبع معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة والحركة وأنماط النوم في الجسم. وقال الباحثون إن الدراسة على الخاتم ستبدأ في أقرب وقت ممكن.

وقالت جانيت روبيشو، الباحثة الرئيسية في المشروع: “نأمل في أن نتمكن من تطوير خوارزمية تنبؤية من بيانات الخاتم التي ستكون مفيدة في تنبيه الأفراد حول تفشي المرض”

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وأضافت روبيشو، العميد المساعد للأبحاث في كلية طب شميدت بولاية فلوريدا الأطلسية: “في وقت سابق تم تحديد حالات تفشي المرض، ويمكن استخدام التقنية الجديدة لاحتواء العدوى ومنعها من الانتشار بشكل أسرع.

وخاتم أورا هو خاتم فضي سميك يشبه خاتم الزواج ويمكن ارتداؤه على مدار الساعة لتوفير البيانات بشكل مستمر. وستنبه البيانات المستخدمين بالتغيرات الفيزيولوجية التي قد تشير إلى أنهم مصابون بالعدوى.

يذكر بأن الدراسة ستستغرق 12 أسبوعاً، يتم خلالها إخضاع المشاركين لاختبار أسبوعي لاكتشاف ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا، باستخدام اختبار جديد طوره فريق البحث يتم خلاله فحص اللعاب بدلاً من استخدام مسحة الأنف، وفقاً لما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.