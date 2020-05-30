شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. ظهور سارة الودعاني وزوجها وتعرضهما للتنمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 الخليج 365 - متابعات تعرضت خبير التجميل السعودية "سارة الودعاني" وطفلها سعد، للتنمر عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض صورتين لسارة وطفلها ومقارنتها بصورتين لشخصيتين من برامج للرسوم المتحركة الكرتونية، مشيرين إلى الشبه بين سارة وطفلها والشخصيتي، وانتقد رواد التواصل الاجتماعي هذا التصرف، حيث نظروا إلى ذلك باعتباره نوع من التنمر. Advertisements

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