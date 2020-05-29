شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف سبب الروائح الغريبة المنتشرة في بعض أحياء الدمام والظهران (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”، عن السبب وراء الروائح الغريبة المنتشرة في بعض أحياء الدمام والظهران بالمنطقة الشرقية.
وقالت “الأرصاد” في بيانٍ لها نشرته على حسابها في “تويتر”: إن فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية باشر بلاغًا عن انبعاث روائح في بعض أحياء الدمام والظهران، وتم تحديد موقع الانبعاث بالتنسيق مع الدفاع المدني.
وأضافت: أنه “اتضح أن الموقع عبارة عن أرض فضاء على طريق بقيق استُغلت من قبل مجهولين لحرق مخلفات سكراب ونفايات؛ ما تسبب في انتشار الدخان على مسافات كبيرة”.
وأكد “الأرصاد”، أن “ما حدث مخالفة بيئية تستدعي تدخل الجهات المعنية لمراقبة المواقع التي تشرف عليها لمنع هذه التجاوزات على البيئة”.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تكشف سبب الروائح الغريبة المنتشرة في بعض أحياء الدمام والظهران (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.