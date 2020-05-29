شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «التجارة».. السماح بتقديم العروض الترويجية اعتباراً من 8 شوال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة أنه اعتباراً من الأحد 8 شوال، سيتم السماح لمن هم أقل من 15 عاماً بدخول المحلات والأسواق التجارية مع اتباع التعليمات الطبية. وأضاف متحدث وزارة التجارة أنه سيُسمح للمنشآت التجارية بتقديم العروض الترويجية.

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