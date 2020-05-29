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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تنشر أبرز الإجراءات الإحترازية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت وزارة التجارة، مساء اليوم الجمعة، أبرز الإجراءات الاحترازية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، اعتبارًا من 8 شوال حتى 28 شوال.
وقالت الوزارة: إنه “يُسمح للمطاعم ومحلات تجارة الجملة والتجزئة بالاستمرار بالعمل في أوقات حظر التجول من خلال تطبيقات التوصيل ونقل الطرود والبضائع، أو عن طريق الأسطول الخاص بها حتى الساعة 12ص”.
وأضافت التجارة: “في المحلات والأسواق التجارية يسمح بالدخول حسب الطاقة الاستيعابية، شخص واحد لكل 9 متر مربع، كما يسمح بدخول منهم أقل من 15 سنة مع اتخاذ الاحترازات الصحية”.
وختمت الوزارة، بأنه “في المطاعم والمقاهي والأسواق التجارية؛ ننصح بالاعتماد على الدفع الإلكتروني قدر الإمكان”.
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