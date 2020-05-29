شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تنشر أبرز الإجراءات الإحترازية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التجارة، مساء اليوم الجمعة، أبرز الإجراءات الاحترازية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، اعتبارًا من 8 شوال حتى 28 شوال.

وقالت الوزارة: إنه “يُسمح للمطاعم ومحلات تجارة الجملة والتجزئة بالاستمرار بالعمل في أوقات حظر التجول من خلال تطبيقات التوصيل ونقل الطرود والبضائع، أو عن طريق الأسطول الخاص بها حتى الساعة 12ص”.

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وأضافت التجارة: “في المحلات والأسواق التجارية يسمح بالدخول حسب الطاقة الاستيعابية، شخص واحد لكل 9 متر مربع، كما يسمح بدخول منهم أقل من 15 سنة مع اتخاذ الاحترازات الصحية”.

وختمت الوزارة، بأنه “في المطاعم والمقاهي والأسواق التجارية؛ ننصح بالاعتماد على الدفع الإلكتروني قدر الإمكان”.