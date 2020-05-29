شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن موعد التسجيل عبر «نظام نور» للصف الأول الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الجمعة، عن بدء التسجيل عبر “نظام نور” للصف الأول الابتدائي يوم الاثنين 1-11-1441هـ الموافق 22-6-2020.
وأضافت “التعليم” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: أن “التسجيل لمرحلة رياض الأطفال يوم الاثنين 15-11-1441هـ الموافق 6-7-2020”.
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