شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن موعد التسجيل عبر «نظام نور» للصف الأول الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الجمعة، عن بدء التسجيل عبر “نظام نور” للصف الأول الابتدائي يوم الاثنين 1-11-1441هـ الموافق 22-6-2020.

وأضافت “التعليم” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: أن “التسجيل لمرحلة رياض الأطفال يوم الاثنين 15-11-1441هـ الموافق 6-7-2020”.