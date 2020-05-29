شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من «العدل» بشأن حضور المستفيدين إلى المحاكم بعد العودة إلى العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوهت وزارة العدل، إلى أنه لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية في أول أسبوع بعد العودة للعمل.

وأوضحت الوزارة على حسابها في “تويتر” أن القرار يشمل المحاكم بمختلف اختصاصاتها (العليا، الاستئناف، العامة، الجزائية، الأحوال الشخصية، العمالية، التجارية، التنفيذ)، وكتابات العدل، وديوان الوزارة وفروعها”.

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وأشارت “العدل” إلى أنه “سيتم تقديم جميع الخدمات العدلية عن بُعد من خلال منصة ناجز http://Najiz.Sa ومركز التواصل الموحد 1950”.

وأضافت: أنه “سيتم تحويل جميع الجلسات المؤجلة من تاريخ 21 رجب 1441 هـ حتى تاريخ 12 شوال 1441 هـ في المحاكم كافة لمسار التقاضي عن بعد ابتداء من 15 شوال 1441 هـ ، وسيتم إشعار أطراف الدعوى بالوسائل الإلكترونية بالمواعيد الجديدة”.

وختمت “العدل”، بأنه “سيتم البدء باستقبال طلبات المواعيد للمستفيدين من خلال منصة ناجز http://Najiz.Sa في 15 شوال (ثاني أسبوع بعد العودة للعمل)”.