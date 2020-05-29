شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله ثم امتثال الجميع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مساء اليوم الجمعة؛ تعليقًا على العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيًا: “نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر لذا نعتمد على التزامكم”.

وأضاف “الربيعة” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إن العودة لزيادة الإحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع.. نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية”.