شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله ثم امتثال الجميع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مساء اليوم الجمعة؛ تعليقًا على العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيًا: “نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر لذا نعتمد على التزامكم”.
وأضاف “الربيعة” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إن العودة لزيادة الإحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع.. نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية”.
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