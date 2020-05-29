حماس تحذر من خطورة ممارسات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - القدس

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، من خطورة ممارسات إسرائيل في مدينة القدس والمسجد الأقصى، متهمة إياها بالعمل على إحكام السيطرة على المدينة وتهويدها وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.

وندد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في بيان صحفي، باعتقال الشرطة الإسرائيلية الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، وإبعاده ومنعه من دخول المسجد لمدة أسبوع.

واعتبر هنية أن إبعاد صبري عن المسجد الأقصى "انتهاك جديد للحق في العبادة وحرية الوصول إلى الحرم، وجزء من محاولة تفريغه من المصلين".

وحذر هنية إسرائيل من "محاولة فرض مخططاتها الخبيثة بحق المسجد الأقصى مستغلة تداعيات فيروس كورونا لتمريرها"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، ولن تُفرض على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

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وحث هنية الفلسطينيين على "الدفاع عن الأقصى بكل السبل والوسائل المتاحة، خاصة أمام الدعوات المتكررة من المستوطنين والمتطرفين لاقتحام المسجد وعدم السماح بفرض وقائع فيه".

ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، وقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية إلى "تحمل المسؤولية الدينية والتاريخية تجاه ما يجري في المسجد الأقصى، والتحرك في مختلف الاتجاهات لوقف المخططات الإسرائيلية ومنعها".