دبي تسمح لجميع الأفراد بممارسة الرياضة بعد صلاة الفجر

ونشر الحساب الرسمي لمكتب دبي الإعلامي عبر التويتر تغريدة جاء فيها: "اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي: السماح لجميع أفراد المجتمع بممارسة الرياضة في دبي من بعد صلاة الفجر مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وتجنب التجمعات لأكثر من 5 أشخاص".
واشترطت لجنة إدارة الأزمة على المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات لأكثر من 5 أشخاص.
وحددت إمارة دبي، مساء يوم الأربعاء الماضي، موعد عودة الموظفين إلى المقار الحكومية، اعتباراً من 14 يونيو/حزيران 2020، وذلك مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ويأتي القرار في إطار الخطة الشاملة لحكومة دبي للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة، مع التطبيق الكامل لكل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية، ضمن الفتح التدريجي للأنشطة وبما يراعي المصلحة العامة دون أي إخلال بصحة وسلامة الأفراد والمجتمع.
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