شكرا لقرائتكم خبر عن الوضوء بالخمر.. دعوة شاذة من ممثل مغربي (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل أحدثها الممثل المغربى رفيق بوبكر بعد توجيه له تهمة الإساءة إلى الإسلام على خلفية فيديو ظهر خلاله يدعو فيه إلى الوضوء بالخمر!، مما أثار غضب العديد من المواطنين وتقدم بشكاوى ضدها مما دفع السلطات المغربية للقبض عليه، وبناءً عليه نوضح القصة الكاملة لما حدث. Advertisements

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