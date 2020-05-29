السعودية.. فتح المسجد النبوي تدريجيا اعتبارا من الأحد

المدينة المنورة/ الخليج 365
أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من الأحد.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشره "شؤون الحرمين"؛ حساب وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمملكة، الجهاز الحكومي المرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وقالت "شؤون الحرمين"، عبر تويتر: "بناءً على الموافقة الكريمة، يعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي، في ظل الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من يوم الأحد".
والخميس، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية "استمرار تعليق العمرة والزيارة خلال الفترة الحالية"، في قرار جاء بعد يوم من إعلان سلطات المملكة تخفيف قيود "كورونا" تدريجيا في مكة المكرمة بدءا من الأحد المقبل.
وحتى الجمعة، سجلت السعودية 81 ألفا و766 إصابة بوباء كورونا، بينها 458 وفاة، و57 ألفا و13 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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