كورونا.. وفاتان بموريتانيا وعمان و174 إصابة بالبحرين والمغرب

عواصم عربية / الخليج 365

ـ إجمالي الوفيات بلغ 20 في موريتانيا و41 بسلطنة عمان

ـ عدد الإصابات وصل 10 آلاف و449 في البحرين، و7 آلاف و714 بالمغرب

أعلنت موريتانيا وسلطنة عمان، الجمعة، تسجيل وفاتين بكورونا، فيما رصد المغرب والبحرين 174 إصابة بالفيروس.

في موريتانيا، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل وفاة و77 إصابة، إضافة إلى 6 حالات شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 423، بينها 20 وفاة، و21 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل وفاة واحدة.

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وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 9 آلاف و820، بينها 41 وفاة، وألفان و396 حالة تعاف.

وفي البحرين، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 97 إصابة، و209 حالات تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و449، بينها 15 وفاة، و5 آلاف و700 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 71 إصابة، و76 حالة تعاف.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و714، بينها 202 وفاة، و5 آلاف و272.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 5 ملايين و978 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 364 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و631 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.