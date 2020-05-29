مذكرة تفاهم مع "الغذاء العالمي" لدعم أسر سودانية

الخرطوم / نازك شمام / الخليج 365

أعلنت الخرطوم، الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لدعم 80% من الأسر السودانية.

جاء ذلك في بيان مشترك لمجلس الوزراء السوداني والبرنامج الأممي، تلقت الخليج 365 نسخة منه، وقال إن الدعم يخص برنامج "دعم الأسرة" الذي تشرف عليه الحكومة السودانية، وسيدخل حيذ التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري.

ووفق البيان، وقع مذكرة التفاهم الجمعة بالخرطوم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، وممثل برنامج الأغذية العالمي بالسودان المدير القطري حميد نورو.

ويتيح برنامج "دعم الأسرة" للحكومة السودانية تقديم تحويلات نقدية مباشرة كل شهر لدعم الأسر الضعيفة للتخفيف من آثار الصعوبات الاقتصادية المستمرة، وفق البيان.

Advertisements

وحسب البيان، فإن البرنامج سيبدأ في النصف الثاني من العام بتمويل من حكومة السودان وشركائها الدوليين.

وقال وزير المالية السوداني، إن البرنامج سيوفر تحويلات نقدية مباشرة لحوالي 80 بالمائة من الأسر السودانية لدعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه السودان حاليًا، دون تفاصيل.

ولم يوضح البيان قيمة الدعم المالي الذي سيقدم للأسر، ولا إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج.

وتقول حكومة السودان إن 65 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.