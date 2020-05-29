المكتب الدولي للمعارض يوافق على تأجيل "إكسبو 2020 دبي"

أحمد حاتم/ الخليج 365

وافقت الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، رسمياً، على تأجيل موعد "إكسبو 2020 دبي" لمدة عام، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال المكتب الذي يتخذ من باريس مقرا له في بيان، الجمعة، إن الموعد الرسمي الجديد لانعقاد الحدث، بعد إقرار التأجيل، هي الفترة من الأول من أكتوبر 2021، وحتى 31 مارس 2022، على أن يحتفظ الحدث باسمه القديم، وهو "اكسبو 2020 دبي".

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وأجبر انتشار كورونا محليا ودوليا، الحكومة الإماراتية على التقدم رسميا، إلى المكتب الدولي للمعارض بطلب تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي"، لمدة عام.

ومطلع مايو/أيار الحالي، وافق أكثر من ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على قرار اللجنة التنفيذية، بتأجيل موعد المعرض العالمي.

ويعد إكسبو، من أهم المعارض للأعمال والفعاليات الثقافية، ويقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، وكان من المقرر إقامته بمدينة دبي في أكتوبر/تشرين أول المقبل.‎

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