الصومال.. مقتل 8 عمال إغاثة على يد جماعة مسلحة

نيروبي / الخليج 365

أعلنت السلطات الصومالية، الجمعة، مقتل 8 عمال إغاثة "يافعين"، بعد اختطافهم على يد جماعة مسلحة خارج العاصمة مقديشو.

وأدان وزير الشؤون الإنسانية حمزة سعيد حمزة، في بيان، "الإعدام الوحشي" للعمال في مدينة "بلعد" شمال شرقي مقديشو، وفق "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وأكد البيان أن "الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني تهدد الوصول إلى المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، خاصة خلال جائحة كورونا".

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وكان الهجوم المسلح قد وقع في مرفق صحي تديره منظمة "زمزم" المحلية غير الحكومية، بحسب المصدر نفسه.

وقال بيان صادر عن المنظمة، إنه "تم اختطاف العمال الثمانية، الأربعاء، على يد مسلحين، ليتم العثور على جثثهم لاحقا".

وحتى الساعة (5:50 تغ)، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وفي السياق ذاته، أدان مكتب منظمة الصحة العالمية في الصومال، الهجوم الذي وصفه بأنه "همجي وبشع".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.