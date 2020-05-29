كورونا.. اليمن يتسلم 31 طنا من المساعدات الطبية

عزيز الأحمدي / الخليج 365

تسلم اليمن، الجمعة 31 طنا من المساعدات الطبية والعلاجية، مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): "تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان 16 طنا من الأدوية والمحاليل الطبية ومستلزمات الحماية والسلامة لمواجهة فيروس كورونا، مقدمة من منظمة الصحة العالمية".

ودعت وكيلة وزارة الصحة إشراق السباعي، حسب الوكالة، الصحة العالمية، وبقية المنظمات إلى تقديم المزيد من المساعدات العاجلة للقطاع الصحي؛ كي تتمكن الفرق الطبية من القيام بواجبها في مواجهة وباء كورونا.

من جانبهم، أعلن الحوثيون هبوط طائرة شحن في مطار صنعاء تحمل 15 طنا من المساعدات العلاجية والطبية، مقدمة من برنامج الاغذية العالمي.

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وأوضحت وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية، أن فريقا طبيا متخصصا نفذ أعمال رش وتعقيم للشحنة في اطار تعزيز الاجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود تقوم بها منظمات إغاثية وإنسانية لمساعدة اليمن في مواجهة تفشي وباء كورونا، ودعم القطاع الصحي للبلاد.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا 283 شخصا في اليمن، بينها 65 وفاة و11 تعاف، وفق إعلان الحكومة المعترف بها دوليا.

ولا تشمل الحصيلة الإصابات المسجلة في مناطق الحوثيين؛ حيث كانوا أعلنوا حتى 18 من مايو/أيار، تسجيل 4 إصابات بكورونا، بينها وفاة، دون تقديم أرقام أخرى منذ ذلك التاريخ، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

فيما تتوالى التحذيرات الأمنية من كارثة صحية جراء الوباء في اليمن، وتوقعات بأن عدد ضحايا المرض أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.